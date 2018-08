Kandidaten, die gar keine sind und eine Partei, die aus zwei verfeindeten Teilen besteht: bei der politischen Gruppierung "Demokratie" gibt es offenbar größere Probleme.

Politik 2 Min.

Chaos bei der politischen Gruppierung "Demokratie"

Michel THIEL Kandidaten, die gar keine sind und eine Partei, die aus zwei verfeindeten Teilen besteht: bei der politischen Gruppierung "Demokratie" gibt es offenbar größere Probleme. Ein Teil der Initiative spricht von "Manipulation" und forderte eine Annullierung der Wahl.

Die erst vor Kurzem gegründete politische Gruppierung "Demokratie", die mit zwei Wahllisten im Zentrum und im Süden des Landes bei den kommenden Parlamentswahlen antreten wollte, ist offenbar dabei, im Chaos zu versinken. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass die Initiative sich aufgrund interner Streitigkeiten spalten würde: im Zentrum und im Süden wollte eine Hälfte der Bewegung unter dem leicht gekürzten Namen "Demokratie" auf der Liste 9 an der Wahl teilnehmen, während die Listen in den beiden restlichen Wahlbezirken wegfielen. Die übrige Hälfte der Initiative, die sich weiterhin "Biërgerlescht Demokratie 2018" nannte, schaffte es nicht mehr rechtzeitig, Listen aufzustellen.

Am Montag stellte sich nun heraus, dass eine Vielzahl der insgesamt 44 Kandidaten auf den beiden "Demokratie"-Listen eigenen Aussagen zufolge gar nicht als Kandidaten an den Wahlen teilnehmen wollen - ihre Namen landeten also offenbar ohne ihre Zustimmung auf den Listen. Schuld an dem Fiasko soll dem Vernehmen nach Sonja Holper, die Listenerste im Zentrum sein. Diese habe zwar im Auftrag von "Demokratie 2018" die gesetzlich vorgeschriebenen 100 Unterschriften zur Schaffung einer Wahlliste gesammelt, deren Namen dann aber ohne Zustimmung dieser Personen auf den Wahllisten eingetragen. Sonja Holpert war am Montag für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Marc Dax, der als Kandidat auf der Südliste steht, erklärte auf Nachfrage dem "Luxemburger Wort", er habe nie seine Zustimmung als Kandidat gegeben: "Ich bin seltsamerweise nicht der Einzige, der so auf dieser Liste gelandet ist. Ich kenne mindetsens sechs Leute aus meiner Straße, die ebenfalls auf der Liste stehen," so Dax. Er wisse von mehreren betroffenen Personen, die deswegen Klage bei der Polizei eingereicht hätten.

Wahlen im Oktober: Listennummern stehen fest Per Los wurde am Freitagvormittag in der Cité judiciaire über die Listennummern für die Wahlen im Oktober entschieden.

Inzwischen hat sich auch der übrige Teil der Initiative, nämlich "Demokratie", in einer Pressemitteilung zu diesen Vorkommnissen geäußert. Die Gruppierung spricht im Zusammenhang mit den Listen von "Demokratie 2018" von "Wahlfälschung" und fordert schlichtweg eine Annullierung der Wahlen im Oktober. Zudem änderte die Gruppe ihren Namen in "Fräi Wieler" um.

Der Vizepräsident der Gruppierung "Fräi Wieler", Lee Michel-Baseggio, schob die Schuld auf Sonja Holper und kündigte juristische Schritte an. Er äußerte zudem den Verdacht, dass Frau Holper gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Wahlbüros Süden der Initiative absichtlich Schaden habe zufügen wolle und beschwerte sich darüber, dass die für die Aufstellung der Listen zuständige Magistratur die Mitglieder der Gruppierung "verbal angegriffen" habe.