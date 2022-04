Die liberale Jugendpartei äußert sich in ihrem Forderungskatalog zu Unisex-Toiletten, Sexualassistenz und zur Förderung von Frauen in der Politik.

Chancengleichheit aus Sicht der Jonk Demokraten

Florian JAVEL

Mit ihrem Forderungskatalog, den die Jonk Demokraten (JDL) auf einer Pressekonferenz vorstellten, wollen Michael Agostini, Julie Bruckler und Tom Strauch Chancengleichheit groß schreiben und tabuisierte Themen wieder in den Vordergrund bringen. Was andere in der Politik nicht ansprechen und gewollt oder ungewollt in Vergessenheit geraten ließen, wolle man nicht nur ansprechen, sondern auch lösen.

Vier Forderungen enthält dieser Katalog, für die man sich stark machen möchte, damit sie ins Wahlprogramm der DP zum Superwahljahr 2023 Eingang finden: Chancengleichheit für Frauen in der Politik, Unisex-Toiletten im öffentlichen Raum, ein rechtlicher Rahmen für sowohl passive als auch aktive Sexualassistenz und ein vereinfachter Zugang zur Blutspende für Bi- und homosexuelle Personen.

Gesellschaftlicher Wandel statt Frauenquote

Anstatt Frauenquoten einzuführen, welche die systematische Verfehlung der männerdominierten Politik nicht bei der Wurzel packen würden, fordern die jungen Demokraten familienfreundliche Sitzungszeiten und die Herausarbeitung eines Elternzeit-Modells. Im Bildungsbereich solle zudem die Sensibilisierung der Masse durch die Thematisierung der Rolle der Frau in der Gesellschaft erreicht werden. Diversität auf den Kandidatenlisten von Parteien und ein internes Mentoringprogramm, um Frauen in der Politik unter die Arme zu greifen, wären zudem zu begrüßen.

Ein WC für alle New Yorks öffentliche Toiletten dürfen ab kommendem Jahr nicht mehr nach Geschlecht getrennt werden.

Zum Thema Unisex-Toiletten schien Agostino nicht nur aufklären, sondern polarisieren zu wollen: „Es gab in den USA eine Zeit, zu der man nach Hautfarbe Toiletten benutzen durfte. Dieses System führen wir mit getrenntgeschlechtlichen Toiletten weiter.“ Menschen, die sich als intersexuell identifizieren, würden durch diese Trennung diskriminiert werden. Geschlechterneutrale Toiletten im öffentlichen Raum seien eine Notwendigkeit, damit der Staat seine Vorbildfunktion wahrnimmt und Diskriminierung entgegenwirkt.

Fehlender legaler Rahmen für Sexualassistenz

„Wir nehmen Menschen mit Beeinträchtigungen als asexuelle Wesen wahr. Das entspricht nicht der Realität. Das Recht auf Sexualität muss mit der Sexualassistenz gewahrt bleiben“, fordert Bruckler. Unter Sexualassistenz versteht man Unterstützungshandlungen, um Menschen mit einer Beeinträchtigung zu ermöglichen, ihre Sexualität leben zu können. Der rechtliche Rahmen für aktive und passive Sexualassistenz fehle in Luxemburg gänzlich. In einem dafür vorgesehenen Gesetzestext sollte dies geändert werden und auch die Ausbildung zur Sexualassistentin geregelt werden. Durch Infokampagnen solle man zudem auf die Thematik aufmerksam machen.

Scharfe Kritik an Gesetz zu Unisex-Toiletten Mit einem Gesetz, das die Einrichtung von Unisex-Toiletten verhindert, zieht der US-Bundesstaat North Carolina heftigen Widerstand aus der Wirtschaft auf sich.

Die vierte und letzte Forderung der jungen Demokraten bezieht sich auf das kategorische Ausschließen von bi- und homosexuellen Männern vom Blutspenden: „Das Argument für diese Diskriminierung beruht auf dem Pauschalurteil, dass eine erhöhte Infektionsgefahr von diesen Gruppen ausgehe“, teilt die JDL in ihrer Pressemitteilung mit.

Anhand einer individuellen Risikobewertung, wie dies in Ländern wie Großbritannien bereits der Fall ist, soll die verpflichtende zwölfmonatige Abstinenzphase für bi- und homosexuelle Männer bevor sie Blut spenden vermieden werden. Menschenleben zu retten, sollte nicht an die sexuelle Identität gebunden werden.

