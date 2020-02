Chancengleichheit

Das Ministerium sollte den Gemeinden das Recht einräumen, die Kirche wie jede Privatperson zu behandeln.

Bei der Trennung von Kirche und Staat ging es den linksliberalen politischen Kräften im Land in erster Linie darum, die privilegierte Stellung der katholischen Kirche in Luxemburg zu brechen, was ihnen auch gelang. Im Moment ist das Innenministerium allerdings dabei, die Kirche massiv zu benachteiligen.

Es ist nicht nachvollziehbar, warum es den Gemeinden nicht erlaubt wird, Kirchengebäude, die sich in ihrem Besitz befinden, für die exakte Zeit der tatsächlichen Nutzung durch eine Glaubensgemeinschaft, und nicht für ein ganzes Jahr, zur Verfügung zu stellen ...