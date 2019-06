Die OGBL-Generalsekretärin ist die erste Frau an der Spitze der CSL. Sie wurde einstimmig vom Komitee gewählt.

Chambre des salariés: Nora Back Präsidentin

Marc HOSCHEID Die OGBL-Generalsekretärin ist die erste Frau an der Spitze der CSL. Sie wurde einstimmig vom Komitee gewählt.

Nach den Sozialwahlen im März hat die Chambre des salariés Luxembourg (CSL) am 6. Juni ihre konstituierende Sitzung abgehalten. Während dieser wurde die Generalsekretärin und designierte Parteipräsidentin des OGBL Nora Back zur neuen Präsidentin der CSL gewählt. Die Entscheidung im Komitee fiel einstimmig.

Wohnungsnot als größtes Problem



In ihrer Antrittsrede dankte Back zunächst ihrem Vorgänger Jean-Claude Reding, der zuvor elf Jahre an der 2008 gegründeten CSL gestanden hatte. Er und LCGB-Präsident Patrick Dury fungieren künftig als Vizepräsidenten der CSL. Als Hauptproblem für die Menschen in Luxemburg bezeichnete Back die Situation auf dem Wohnungsmarkt.

Doch auch die Ungleichheiten bei der Besteuerung von Arbeit und Kapital, beim Einkommen der Arbeitnehmer und zwischen den Geschlechtern werde man in Zukunft weiter bekämpfen. In Bezug auf die Digitalisierung spricht man sich beim OGBL für ein "droit à la déconnexion" aus.



Neben der Analyse und Bewertung von Gesetzestexten ist die Organisation von Weiterbildungen eine der Hauptaufgaben der CSL. Diese richten sich neben den normalen Arbeitnehmern auch an die Mitglieder von Personaldelegationen. Diese sollen stärker über ihre Rechte informiert werden.



OGBL noch immer mit absoluter Mehrheit



Die CSL setzt sich aus 60 Abgeordneten zusammen. 35 Mandate, und damit die absolute Mehrheit, entfallen auf den OGBL. Dies sind drei weniger als nach den Sozialwahlen 2013. Von diesen Verlusten profitierte der LCGB, der künftig mit 18, anstatt wie bisher 15, Abgeordneten in der CSL vertreten ist. Die Bankengewerkschaft Aleba hat vier, der Landesverband FNCTTFEL zwei und die christliche Transportgewerkschaft Syprolux einen Sitz in der CSL.