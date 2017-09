(ham) - 5 144 Personen haben im vergangenen akademischen Jahr an den Abendkursen der Arbeitnehmerkammer teilgenommen. Und das durchaus erfolgreich, wie Claude Cardoso von der „Chambre des salariés“ am Montagmorgen bei der traditionellen Pressekonferenz zur Rentrée zeigte: Die Erfolgsquote bei den Examen lag bei 85,8 Prozent.

Ausgestellt wurden fünf „Diplômes d'études professionnelles en formation continue“ und 195 Abendkursdiplome. In 4 700 Fällen wurde den Teilnehmern ein erfolgreicher Abschluss eines Modules oder Kures attestiert.

Daneben wurden 170 Seminare in acht verschiedenen Ausbildungsrichtungen veranstaltet. Allerdings habe man feststellen müssen, dass immer mehr Unternehmen Ausbildungen auf Maß bei der „Chambre des salariés“ in Auftrag geben, so Claude Cardoso. Quasi die Hälfte der 1 277 Seminarteilnehmer wurden bei solchen Fortbildungen in weiterführenden Materien unterrichtet.



Uni am Abend



Seit einiger Zeit bietet die Angestelltenkammer zusammen mit dem „Life Long Learning Center“ und verschiedenen Universitäten auch unterschiedliche Hochschulabschlüsse im Bereich der Finanzen, Unternehmensführung, Informatik und Logistik an. 82 Studenten waren in den vergangenen Monaten in einem der fünf Master-Lehrgänge eingeschrieben, 47 verfolgten einen Bachelor-Abschluss. Das in Zusammenarbeit mit den Universitäten Luxemburg, Lorraine, Panthéon-Assas, Paris-Nanterre, Rennes und St. Etienne.

Neues gibt es auch zur „Rentrée“: Verschiedene „Abendkurse“ können künftig auch am Tag besucht werden, daneben werden jetzt auch Fortbildungen im Bereich „Logistique et Achat“ angeboten. Überhaupt wurde das Angebot nochmals komplett überholt und ausgebaut, mit acht neuen Fortbildungen, 61 neuen Modulen, respektive Kursen und 70 Modulen in Englisch. Und: „Wir haben versucht, alle unsere Kurse so auszurichten, dass sie alle unsere Kandidaten auf internationale Zertifikate vorbereiten“, so Claude Cardoso.



Zusammen mit der Uni Luxemburg wird seit dem 15. September ein neuer Bachelor-Lehrgang in „Sciences Sociales et Educatives“angeboten, der sich hauptsächlich an Erzieher richtet. 30 Kandidaten haben das erste Semester am vergangenen Freitag in Angriff genommen.