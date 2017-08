(ham) - „T'ass eriwwer“ – Mit diesen Worten hat Kammerpräsident Mars Di Bartolomeo seine 59 Abgeordnetenkollegen am 13. Juli in die Sommerferien entlassen. Natürlich mit einem Augenzwinkern, da auch die „Chamber“ ihre Tore im Sommer nicht ganz schließen wird. Denn: Ganz offiziell geht die Session erst am zweiten Dienstag im Oktober zu Ende. An dem Tag, an dem auch die neue Session feierlich eingeläutet wird.

In seiner letzten Ansprache vor der Sommerpause sprach Chamberpräsident Di Bartolomeo von einer „intensiven Kammersession“ ...