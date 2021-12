Die Abgeordneten führen ein Transparenzregister ein: Personen, die Einfluss auf ein Gesetzgebungsverfahren nehmen wollen, müssen sich eintragen.

Politik 3 Min.

Offenheit über Lobbyarbeit

Chamber will das Vertrauen in die Politik stärken

Annette WELSCH Die Abgeordneten führen ein Transparenzregister ein: Personen, die Einfluss auf ein Gesetzgebungsverfahren nehmen wollen, müssen sich eintragen.

Es war eine Initiative der Piraten aus dem Jahr 2019, die 2021 auf Druck der Grünen hin aufgegriffen wurde, und am Donnerstag einstimmig verabschiedet werden konnte: Das Parlament führt ein Transparenzregister ein.

Wer gegen Transparenz wirbt, hat etwas zu verstecken Stichhaltige Argumente gegen mehr Transparenz gibt es kaum. Warum sind dann CSV und DP dagegen?

Dort müssen sich künftig Personen eintragen, wenn sie im Rahmen eines Gesetzgebungsverfahrens das Gespräch mit einem oder mehreren Abgeordneten suchen. So wie es die Anti-Korruptionsbehörde Greco des Europarats schon lange sowohl für das Parlament als auch die Regierung in Luxemburg anmahnt.

„Die parlamentarische Arbeit besteht teils darin, mit Personen, Vereinigungen und Organisationen Kontakt zu haben, die bestimmte Interessen vertreten und Einfluss nehmen wollen“, erklärte Berichterstatter André Bauler (DP).

„Sie können an einzelne Abgeordnete herantreten, um Informationen zu erfragen, auf Missstände hinzuweisen oder Forderungen zu stellen, um präzise Interessen wahrzunehmen.“ Diese Kontakte sollen nun in einen transparenten Rahmen gegossen werden, um das Vertrauen der Bürger in die Politik und die Institutionen zu stärken.

Auf Wunsch der CSV abgeschwächt

Eigentlich war der Bericht schon im Juni fertig. Dann legte die CSV ein juristisches Gutachten vor, das auf verfassungsrechtliche Probleme hinwies und es wurde präzisiert, dass sich nur Interessenvertreter, die Einfluss auf ein Gesetz nehmen wollen, vorher eintragen müssen: Gemeint ist jeder organisierte Kontakt, ob innerhalb oder außerhalb der Fraktion, im Restaurant oder auch privat.

Die Abgeordneten müssen sicherstellen, dass die Einschreibung auch erfolgte. André Bauler, DP

Nicht betroffen sind Treffen mit Europaabgeordneten, staatlichen Behörden, Berufskammern oder Personen, die um juristischen Rat gefragt werden. „Das Register ist öffentlich und kann auch online eingesehen werden“, so Bauler.

„Die Abgeordneten müssen sicherstellen, dass die Einschreibung auch erfolgte.“ Sollte der Kontakt sich auf das Gesetzgebungsverfahren auswirken, muss der Abgeordnete, und auch der Berichterstatter des Gesetzes, das erwähnen.

Brüssel bescheinigt Luxemburg Probleme in Sachen Lobbyismus Laut dem jährlichen Rechtsstaatsbericht der EU-Kommission muss Luxemburg mehr tun, um den Lobbyismus einzudämmen.

„Wir begrüßen das Register ausdrücklich, weil es das Parlament als Institution stärkt. Das einzige, was mich stört, ist, dass es nicht für Bürgermeister und Schöffenräte gilt, die zudem auch nicht ihre Nebeneinkünfte angeben müssen.“





Abgeordnete schulden keine Rechenschaft

Léon Gloden (CSV) wies darauf hin, dass laut Artikel 50 der Verfassung ein Abgeordneter keine Rechenschaft schuldig ist, der Greco aber schon länger verlangte, dass die Regierung und das Parlament sich ein Lobby-/Transparenzregister geben müssen. Das müsse aber auch „umsetzbar sein und Kopf und Fuß haben“.

Dass die Abgeordneten ursprünglich dem Chamberpräsidenten jeden Monat Bericht erstatten sollten über jeden Kontakt mit jeder Person, auch wenn sie nicht Einfluss auf ein Gesetz nehmen wollte, ging ihm zu weit.

„Der normale Kontakt mit dem Bürger muss möglich sein. Und jeder muss seinen Namen wieder streichen können, wenn der Kontakt schlussendlich doch nicht stattfand“, nannte er als Bedingungen, dass die CSV dem Register zustimmen konnte.

Regierung soll sich im Januar erklären

Die von der CSV eingebrachte Resolution, nach einem Jahr Bilanz zu ziehen und eventuell nachzubessern, wurde einstimmig angenommen. Ihre Motion, dass die Regierung auch ein solches Register einführen soll, wurde zurückgezogen, nachdem Gilles Baum (DP) darauf verwies, dass die Regierung daran arbeite. „Sie soll dem Parlament im Januar erklären, wie weit sie damit ist.“

Myriam Cecchetti von den Linken dankte den Piraten für die Initiative und forderte dieselbe Transparenz nicht nur von Ministern, sondern auch von hohen Staatsbeamten ein.

Polizei bekommt Ethik-Kodex, Regierung und Beamte fehlen noch Am Freitag stellte der Minister für innere Sicherheit den ersten Code de Déontologie vor. Die Staatengruppe des Europarates gegen Korruption (GRECO) hatte das und vieles mehr 2018 empfohlen.

Josée Lorsché (Déi Gréng) betonte, dass das Register eine langjährige Forderung der Grünen sei. „Wir hätten uns ein ehrgeizigeres Register mit einer Rechenschaftspflicht für Abgeordnete über jeden externen Kontakt gewünscht.“ Nun könnten die Abgeordneten aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken nicht dazu gezwungen werden, ihre Kontakte anzugeben.

Wir hätten uns eine Pflicht zur Rechenschaft über jeden Kontakt gewünscht. Josée Lorsché

Piraten und Grüne geben freiwillig alle Kontakte an

„Das Vertrauen in die Politik und ihre Glaubwürdigkeit ist weltweit gesunken und wird durch die Pandemie weiter abfallen. Wir müssen alles daran setzen, es durch Offenheit und Transparenz wieder zu stärken.“

In diesem Sinn gab Lorsché bekannt, dass die Grünen entschieden hätten, einen monatlichen Kalender mit allen Kontakten zu veröffentlichen. „Wir gehen freiwillig einen Schritt weiter, um das Vertrauen in die Luxemburger Politik zu stärken.“

Die Piraten verfahren ohnehin so von Anfang an und so bedauerte Sven Clement denn auch „die Lobbyarbeit, die dazu geführt habe, das Transparenzregister abzuschwächen“. „Ich verstehe nicht, dass unterwegs der Mut verloren geht, weiterzugehen.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.