Chamber: Weltraumgesetze angenommen

Marc HOSCHEID Mit breiter Mehrheit hat das Parlament zwei Gesetze angenommen, die einen klaren Rahmen für Weltraumaktivitäten schaffen. Diskussionen über Schule und Sicherheit im Bahnhofsviertel.

Claude Haagen (LSAP) stellte in der Chambersitzung vom Donnerstag zwei Gesetzesprojekte zu Aktivitäten im Weltall vor. Der Weltraumsektor mache in Luxemburg 500 Arbeitsplätze respektive vier Prozent des BIP aus. In den vergangenen Jahren habe eine Diversifizierung eingesetzt, die einen klarer definierten gesetzlichen Rahmen nötig mache. Künftig müssen Unternehmen, die sich in diesem Bereich hierzulande ansiedeln wollen, eine zentralisierte Autorisierungsprozedur durchlaufen und es wird ein nationales Register für alle Objekte, die ins All geschossen werden, geschaffen.

Vertreter fast aller Parteien unterstrichen die wachsende Bedeutung des Weltraumsektors. Fundamentale Kritik kam lediglich von Marc Baum (Déi Lénk), der die Privatisierung anprangerte die Kommerzialisierung von Ressourcen an. Die beiden Texte wurden mit breiter Mehrheit angenommen.

Bildungsminister Meisch gegen Luftfilter

Bildungsminister Meisch setzt in den Schulen weiter auf das regelmäßige Öffnen der Fenster - der Einsatz von Filtern in den Belüftungsanlagen gestalte sich schwierig. Foto: Shutterstock

Zu Beginn der Sitzung hatten die Abgeordneten über vier Motionen von CSV-Fraktionschefin Martine Hansen zum Bildungswesen abgestimmt. Darin fordert Hansen unter anderem den Einsatz von Luftfiltern und CO2-Messgeräten in Klassenzimmern. Bildungsminister Claude Meisch (DP) erklärte, dass es sich bei den Luftfiltern um eine extrem aufwendige und wartungsintensive Technik handele, die zu einem falschen Sicherheitsgefühl führe. Man setze deswegen weiterhin auf Lüften durch das Öffnen der Fenster. Offener zeigte Meisch sich hingegen bei den CO2-Messgeräten, die die Luftqualität in den Klassen kontrollieren sollen. Hier seien bereits 12.000 Geräte bestellt, die ab Januar verteilt werden.

Hansen forderte auch ein kohärentes Konzept für Schulen und Maisons relais. Diese Kohärenz sieht Meisch bereits als gegeben. Die vier Motionen wurden jeweils mit 31 zu 29 Stimmen abgelehnt. Mit Blick auf den Schutz des Schulpersonals regte der Minister noch an, diesem möglichst früh Impfungen auf freiwilliger Basis zur Verfügung zu stellen.

Umfrage zu Videoüberwachung wird veröffentlicht

Das Parlament befasste sich mit einer Studie zur Videoüberwachung am Bahnhof. Foto: GuyJallay

Im Rahmen einer dringenden Frage wollten Serge Wilmes und Laurent Mosar (beide CSV) wissen, ob die Resultate einer am 8. Dezember in Luxemburg-Stadt gestarteten Umfrage zur Wirksamkeit der Videoüberwachung im öffentlichen Raum publik gemacht werden. Wilmes beklagte, dass einige der Fragen tendenziös formuliert seien und die Wirksamkeit der Videoüberwachung in Zweifel zögen. Dies, obwohl die Sicherheitslage im Bahnhofsviertel laut Mosar arg zu wünschen übrig lasse. Deswegen wollte er wissen, ob über die Einführung des Platzverweises nachgedacht werde.

„Ich weiß nicht einmal, wie die Fragen aussehen, weil ich sie mir nicht angeschaut habe, es soll eine unabhängige Umfrage sein“, so der Minister für Innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng). Wenn die Resultate vorlägen, würden diese im Parlament präsentiert. Die Situation im Bahnhofsviertel sei vielschichtig und Prävention spiele eine wichtige Rolle. Vom Platzverweis zeigte er sich wenig überzeugt.

Brennpunkte in der Hauptstadt: Mehr Augen sehen mehr Viele Bürger durchqueren die Stadt mit einem mulmigen Gefühl. Wachleute eines Security-Unternehmens sollen das subjektive Sicherheitsempfinden jetzt verbessern.

Léon Gloden (CSV) erkundigte sich seinerseits in einer erweiterten Frage über den internationalen Austausch von Daten im Kampf gegen den Terrorismus. Laut Henri Kox sollen die verschiedenen Datenbanken künftig mittels künstlicher Intelligenz verbunden werden, dies stets im Respekt der Menschenrechte. Er unterstrich, dass es hier auch Grenzen gebe und der Mensch nicht zu ersetzen ist.





