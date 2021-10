Am Montag stimmen die Parteien über das 22. Corona-Gesetz ab. Verfolgen Sie die Debatte ab 9 Uhr im Livestream.

Ab 9 Uhr im Livestream

Chamber stimmt über neues Corona-Gesetz ab

Am Montag stimmen die Parteien über das 22. Corona-Gesetz ab. Verfolgen Sie die Debatte ab 9 Uhr im Livestream.

(jwi) - Am Montag stimmen die Parteien in der Chamber am Krautmaart in Luxemburg-Stadt über das neue Corona-Gesetz ab. Das aktuelle läuft nämlich um Mitternacht aus.

Die Abstimmung im Livestream (ab 9 Uhr):

Doch diesmal regt sich heftiger Widerstand: CGFP, LCGB und OGBL halten die neuen Regeln, dass - abgesehen von Spitälern, Schulen und Altersheimen - nur noch kostenpflichtige PCR-Tests anerkannt werden, für grundrechtswidrig. Auch Arbeitgeber sowie Verwaltungen könnten nach dem neuen Gesetz einen Covid-Check einführen, auf freiwilliger Basis. Die Schnelltests werden ab dem 1. November ungültig.

Gewerkschaften drohen Regierung mit juristischen Schritten Drei Gewerkschaften widersetzen sich der Ausweitung des Covid-Checks am Arbeitsplatz. Nun setzten sie der Regierung ein Ultimatum.

Die drei Gewerkschaften widersetzen sich der Ausweitung des Covid-Checks am Arbeitsplatz und setzten am Sonntag der Regierung ein Ultimatum.



Auch bei der Bevölkerung steigt der Unmut. Am vergangenen Freitag nahmen über 3.000 Menschen an einer Demo gegen die Coronabestimmungen teil. Die Zahl der Teilnehmer an der sogenannten Marche blanche hat sich seit der zweiten Ausgabe mehr als verdoppelt.

Die Abstimmung in der Chamber beginnt um 9 Uhr. Der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses Mars Di Bartolomeo (LSAP) ist Berichterstatter zu den Covid-Gesetzen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.