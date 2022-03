Das Parlament beschäftigte sich am Dienstag erneut mit dem Krieg in der Ukraine. Die EU-Sanktionen gegen Russland stoßen auf breite Zustimmung.

Politik 3 Min.

Ukraine-Krieg

Chamber steht geschlossen hinter den Sanktionen

Danielle SCHUMACHER Das Parlament beschäftigte sich am Dienstag erneut mit dem Krieg in der Ukraine. Die EU-Sanktionen gegen Russland stoßen auf breite Zustimmung.

Das Parlament beschäftigte sich am Dienstag zum zweiten Mal innerhalb nur einer Woche im Rahmen einer Aktualitätsstunde mit der Situation in der Ukraine. Und wie am vergangenen Donnerstag übten die Parteien auch diesmal den nationalen Schulterschluss, wenn auch mit einigen Nuancen.

Xavier Bettel besucht Berlin, doch es geht um Kiew Luxemburgs Premier besucht den deutschen Kanzler. Geredet haben beide vor allem über den Krieg und übers Militär.

So verurteilten Mehrheitsparteien und Opposition erneut den russischen Einmarsch und bekundeten ihre Solidarität mit dem ukrainischen Volk. Auch stellten sich die Redner aller Parteien hinter die von der EU verhängten Sanktionen. Die Lieferung von militärischem Material an die Ukraine wurde ebenfalls gutgeheißen, einschließlich der Bereitstellung von Panzerabwehrraketen, Fahrzeugen und Zelten aus den Beständen der luxemburgischen Armee.

Es führt in der jetzigen Situation kein Weg an den Waffenlieferungen vorbei. Die Entscheidung ist richtig. Außenminister Jean Asselborn

Nur Nathalie Oberweis von Déi Lénk sieht den europäischen Paradigmenwechsel in der Sicherheitspolitik kritisch. Für sie stellt sich nämlich die Frage, ob durch die Waffenlieferungen der Krieg nicht unnötig verlängert wird. Auch Außenminister Jean Asselborn (LSAP) merkte man gestern bei dem Punkt ein gewisses Unbehagen an: „Es führt in der jetzigen Situation kein Weg an den Waffenlieferungen vorbei. Die Entscheidung ist richtig.“

Zeitenwende

Einig war man sich hinsichtlich der Einschätzung des russischen Einmarschs in die Ukraine: „Putin hat die alten Regeln und Prinzipien mit seinen Panzern überrollt“, erklärte der außenpolitische Sprecher der CSV, Claude Wiseler. Gusty Graas (DP) sieht durch den Angriff, den „Frieden in Europa generell infrage gestellt“.

„Der Autokrat bekommt nur noch zu hören, was er hören will" Der russische Präsident Wladimir Putin und die Staatsmedien haben gemeinsam den Boden für den Angriff auf die Ukraine bereitet.

Die Redner waren sich daher einig, dass die EU ihre Sicherheitspolitik überdenken muss. Für die CSV bedeutet dies, dass Luxemburg seinen Verteidigungsetat von 0,6 Prozent auf mindestens 0,74 Prozent des BIP anheben muss. Wiseler könnte sich sogar ein Budget von einem Prozent des BIP vorstellen. Fernand Kartheiser (ADR) erteilte in dem Kontext einer gemeinsamen europäischen Armee eine klare Absage, lediglich eine „enge Zusammenarbeit mit anderen Armeen“ sei denkbar.

Putin hat die alten Regeln und Prinzipien mit seinen Panzern überrollt. Claude Wiseler

Die Redner sämtlicher Parteien verwiesen mit Erleichterung auf die Einigkeit unter den 27 sonst so streitlustigen EU-Staaten in der Russland-Frage. Wenn Putin gehofft habe, mit seinem Manöver die EU zu spalten, dann habe er sich gewaltig geirrt, erklärte Stéphanie Empain (Déi Gréng). Das Gegenteil sei der Fall, Putin habe sich selbst ins Abseits manövriert.

Solidarität auch nach dem Krieg

Unabhängig von der politischen Couleur mahnten die Abgeordneten aber auch zur Solidarität mit der Ukraine, eine Solidarität, die nicht nach ein paar Wochen abebben dürfe: „Die Ukraine braucht auch nach dem Ende des Krieges noch für eine lange Zeit unsere Unterstützung“, sagte LSAP-Fraktionschef Yves Cruchten. Luxemburg sei ein verlässlicher Partner und werde weiterhin helfen, so sein Versprechen.

Auf Solidarität sind in den kommenden Tagen vor allem die vielen Flüchtlinge angewiesen, die ihr Land wegen der Kriegshandlungen verlassen mussten. Laut Minister Asselborn befinden sich zurzeit etwa 700.000 Ukrainer auf der Flucht, etwa zwei Drittel halten sich in Polen auf, das zusammen mit Slowenien und Rumänien die Hauptlast in der EU zu tragen hat. Das UN-Flüchtlingswerk rechnet mit bis zu vier Millionen Vertriebenen.

„Eine Schande für Russland“ Mit deutlichen Worten verurteilen Regierung und Parlament den russischen Angriff auf die Ukraine. Zu Befriedung des Konfliktes setzt man auf Sanktionen und Solidarität.

Asselborn hofft daher, dass sich die EU möglichst schnell auf ein zeitlich begrenztes Flüchtlingsstatut einigen wird. Wie viele Ukrainer bereits den Weg nach Luxemburg geschafft haben, vermochte er gestern noch nicht zu sagen. Er wollte aber nicht ausschließen, dass die Flüchtlinge unter Umständen in Hallen untergebracht werden müssen. Er appellierte daher an die députés-maire nach Möglichkeit Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

Ein weiteres Thema der gestrigen Debatte war die Energieversorgung. Konsens herrschte in der Feststellung, dass Europa eine größere Autonomie anstreben muss. Für Claude Wiseler muss die „Energiedebatte ohne Tabus geführt werden“. Auch über die Nuklearenergie müsse man in der Transitionsphase hin zu mehr erneuerbarer Energie nachdenken, meinte er und erhielt dabei ausdrücklich die Unterstützung von Stéphanie Empain. Für Marc Goergen (Piraten) muss es in einer ersten Phase allerdings darum gehen, die Energieversorgung abzusichern.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.