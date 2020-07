Während einer Aktualitätsstunde wird im Parlament über Diskriminierung und Rassismus in Luxemburg diskutiert. Tiefer Graben zwischen ADR und anderen Parteien.

Chamber: Rassismus in Luxemburg real

Seit den Protesten gegen Polizeigewalt gegen Farbige in den USA ist das Thema Rassismus auch im Großherzogtum in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Vor diesem Hintergrund wurde am Mittwoch in der Chamber während einer von CSV und Piraten initiierten Aktualitätsstunde über Diskriminierung und Rassismus in Luxemburg diskutiert.

Paul Galles (CSV) bezeichnete Rassismus als eine der perfidesten Formen der Diskriminierung. Er diene stets dazu, andere Ziele zu erreichen, seien es politische, wirtschaftliche oder kolonialistische. Dabei basiere Rassismus auf einem wissenschaftlich unhaltbaren Konzept. „Ich bin fest davon überzeugt, dass Luxemburg keine rassistische Gesellschaft ist, aber ich bin auch davon überzeugt, dass es ganz bedenkliche rassistische Phänomene gibt, strukturelle und individuelle.“ Deswegen forderte er eine Stärkung des Centre pour l'égalité de traitement (CET).

„Wir sind alle nur Menschen“

Sven Clement (Piraten) erinnerte an die Demonstration vor der US-Botschaft in Luxemburg am 5. Juni anlässlich des Todesfalls des US-Amerikaners George Floyd und lobte die überwiegend jungen Teilnehmer für ihr Engagement. Struktureller Rassismus führe oft zu sozialen Ungleichheiten, hier müsse man das Problem an der Wurzel packen. Er forderte außerdem, die luxemburgische Kolonialvergangenheit im belgischen Kongo aufzuarbeiten und gegen rassistische Kommentare im Netz vorzugehen.

„Wir sind alle nur Menschen“, zitierte Max Hahn (DP) aus einer Rede seiner Parteikollegin Monica Semedo aus dem EU-Parlament. Für ihn sei es unverständlich, dass in einem multikulturellen Land wie Luxemburg Rassismus existiere. Er reichte im Namen der Mehrheitsparteien eine Motion ein, die eine Bestandsaufnahme zum Rassismus in Luxemburg fordert und einstimmig angenommen wurde.

Anonymisierte Verfahren gefordert

Yves Cruchten (LSAP) unterstrich das gute Zusammenleben verschiedener Kulturen, Nationen und Religionen in Luxemburg, vor allem im Vergleich mit anderen Ländern. Trotzdem dürfe dies nicht zu Selbstzufriedenheit führen. Er erinnerte zudem an die Verantwortung der Politik, mit gutem Beispiel vorzugehen und verschiedene Begriffe, wie beispielsweise „Schwarzafrikaner“, nicht zu benutzen.

„Die Debatte über Rassismus hält uns den Spiegel vor“, so Charles Margue (Déi Gréng). Auch wenn sich Luxemburg gerne als multikulturelle Gesellschaft sehe, diskutierten doch 60 weiße Personen über die Probleme von Farbigen. In Luxemburg gebe es eher ein Neben- als Miteinander zwischen verschiedenen Gemeinschaften. Zudem regte er anonymisierte Verfahren bei Einstellungen und der Vergabe von Wohnungen an.

Kartheiser gegen Zensur im Internet

„Rassismus ist nicht akzeptabel“, so Fernand Kartheiser (ADR) zu Beginn seiner Rede. In dieser Feststellung sei man sich parteiübergreifend einig. In anderen Punkten widersprach er seinen Vorrednern jedoch vehement. In Luxemburg gebe es keinen strukturellen Rassismus, so hätten nicht nur Farbige hierzulande Probleme auf dem Wohnungsmarkt. Er kritisierte auch Forderungen nach einer schärferen Zensur im Internet, man könne Rassismus nicht durch die Aufgabe der Meinungsfreiheit bekämpfen.

„Wenn einer sich diskriminiert fühlt, dann haben wir ein Problem mit Diskriminierung“, so Familien- und Integrationsministerin Corinne Cahen (DP). Sie plädierte für Integration und Inklusion, hier könnten vor allem Vereine eine wichtige Rolle spielen, weil sich dort Menschen unterschiedlicher Herkunft kennenlernen.

