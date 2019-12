Nach einer ausführlichen Debatte am Mittwoch, in der es zahlreiche Kritikpunkte von der Opposition gab, wurde am Donnerstagmorgen über das Staatsbudget abgestimmt.

Chamber nimmt Gesetzesentwurf zum Staatsbudget 2020 an

(SC) - Am Donnerstagmorgen ab 8 Uhr kamen die Abgeordneten in der Chamber zusammen, um über das Budget abzustimmen.

Am Mittwoch gab es bereits eine vorbereitende Debatte, bei dem das Budget von der Opposition stark kritisiert wurde. Es wurde beispielsweise bemängelt, dass sich die Auswirkungen des Klimaplans und der Steuerreform nicht im Budget wiederfänden.

Bei der Abstimmung um 8.40 Uhr wurde der Staatshaushalt 2020 (Projet de loi 7500) mit 31 zu 29 Stimmen angenommen.

