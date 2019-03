Weil vieles auf einen ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU hindeutet, bereitet sich Luxemburg auf das No-Deal-Szenario vor.

Chamber nimmt drei Brexit-Gesetze an

(Bep/DS) - Das Parlament in Luxemburg verabschiedete am Dienstag gleich drei Texte, mit denen die aktuelle Gesetzgebung an die Möglichkeit eines ungeordneten Brexit angepasst wird. So wurden etwa Änderungen am Statut der Staats- und Gemeindebeamten vorgenommen. Weil die britischen Staatsbürger nach dem Brexit als Drittstaatler gelten, wurde für sie eine Ausnahmeregelung in das entsprechende Gesetz eingeschrieben. Ohne diese Anpassung würden die rund 40 Briten, die zur Zeit als Staats- und Gemeindebeamten in Luxemburg arbeiten, ihren Job verlieren.

Auch bei einigen Sozialleistungen musste nachgebessert werden. Weil sie als Drittstaatler nur unter erschwerten Bedingungen Zugang zum Einkommen für soziale Inklusion (revenu d'inclusion sociale, Revis) oder zum Einkommen für Schwerbehinderte hätten, sieht das Gesetz, das am Dienstag, wie auch die anderen beiden Brexit-Gesetze, einstimmig vom Parlament verabschiedet wurde, eine Übergangsfrist für britische Staatsbürger nach dem Austritt Großbritanniens vor.

Auch für den Finanzplatz steht viel auf dem Spiel. Deshalb wird per Gesetz eine Übergangsfrist von 21 Monaten verankert, in der die luxemburgischen Finanzbehörden Geschäfte zwischen britischen und luxemburgischen Unternehmen wie bisher behandeln können. Ein weiterer Gesetzentwurf zu den Fonds befindet sich noch auf dem Instanzenweg.

Am Mittwoch stimmen die Abgeordneten über einen weiteren Entwurf ab, der die Folgen eines No-Deal-Brexit abfedern soll. Konkret geht es um die Anerkennung der beruflichen Qualifikationen. Das Gesetz zur automatischen Anerkennung von Universitätstiteln wird dahingehend abgeändert, dass Architekten, Apotheker, Hebammen, Veterinäre, Zahnärzte, Sanitäter und Mediziner, die ihre Ausbildung in Großbritannien absolviert haben, weiter in Luxemburg arbeiten dürfen.