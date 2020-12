Vorerst letzte Chambersitzung: Die CSV will wissen, wie es mit der Lockdown-Entscheidung weitergeht. Diverse Covid-Maßnahmen werden verlängert.

Chamber: Lockdown-Entscheidung am Montag

Annette WELSCH Vorerst letzte Chambersitzung: Die CSV will wissen, wie es mit der Lockdown-Entscheidung weitergeht. Diverse Covid-Maßnahmen werden verlängert.

Die vorerst letzte geplante Chambersitzung am Samstag Morgen fing mit einer dringenden Frage der CSV-Abgeordneten Martine Hansen an. Sie hatte diese bereits am Freitag Abend eingereicht. Darin heißt es, dass sich in den vergangenen Tagen und Stunden die Äußerungen von Regierungsmitgliedern über eine mögliche Verschärfung der geltenden Covid-Maßnahmen in Richtung eines Lockdowns gehäuft haben - man wolle nun Klarheit.

„Wir fordern die Regierung auf, mit den Bürgern und auch mit dem Parlament Klartext zu reden“, verlangte die CSV-Fraktionsvorsitzende denn auch am Samstag. „Wir haben das neue Covid-Gesetz in dieser Woche nicht mitgetragen, weil es nicht weit genug geht und nicht gut ist, zwei Tage später sagt die Gesundheitsministerin, dass ein Lockdown immer näher komme, man warte noch die Zahlen dieser Woche ab.“

Planbarkeit nötig

Die Woche sei nun um und man erwarte Antworten. Hansen wollte wissen, was wann und unter welchen Umständen für wie lange passieren soll. „Die Leute und die Betriebe wollen Planbarkeit: Ist die Schließung der Geschäfte vorgesehen? Wann kommt was?“

Auch Eltern brauchten Klarheit, ob die Verlängerung der Schulferien geplant sei, für welche Schüler und ist Homeschooling vorgesehen. „Wenn die Regierung heute noch nicht weiß, ob sie morgen eine Entscheidung trifft, weiß sie aber, nach welchen Kriterien sie vorgehen will“, betonte Hansen.

Bettel: Entscheidungsfindung noch nicht abgeschlossen

Premierminister Xavier Bettel (DP) stellte daraufhin in Aussicht, dass der Ministerrat am Montag zusammenkomme und im Anschluss das Chamberbüro informiert werde. Am Freitag habe die Regierung erst die Covid-Zahlen bis Donnerstag gehabt, noch nicht der ganzen Woche und auch der Bericht der Taskforce müsse noch analysiert werden.

Die Regierung habe verschiedene Hypothesen und eine Reihe Szenarien diskutiert - wie immer. Man müsse aber bei einschneidenden Maßnahmen die Grundrechte sowie die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen und die auf die psychische Gesundheit im Detail analysieren. Da sei man noch nicht am Ende des Prozesses angelangt. „Es ist noch nicht die Zeit gekommen zu kommunizieren, es ist noch nicht möglich einen Überblick zu haben.“

CSV-Motion zu Alkoholverbot in der Öffentlichkeit

Heftig diskutiert wurde dann eine Motion der CSV, den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum bis zum 15. Januar zu verbieten. "Wir finden es nicht verantwortlich, dass noch immer verkaufsoffene Sonntage sind. Zudem ist uns aufgefallen, dass in der Stadt Massen an Leuten eng beieinander standen und es war Weihnachtsmarkt nur ohne Buden."

Die Stadt hat sich in eine open bar entwickelt. Sam Tanson, Justizministerin

Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) teilte diese Meinung. „Die Stadt hat sich in eine open bar entwickelt.“ Auch die Vetreter der Mehrheitsparteien im Parlament waren der Meinung, dass die Motion unterstützt werden muss. „Wir wollen das nicht und brauchen es in der jetzigen Situation nicht, dass die Menschen in den Straßen in großen Gruppen feiern. In Bayern ist es auch verboten“, sagte Gilles Baum (DP).

Regierungsparteien und CSV sind sich einig

Heftige Kritik kam dagegen von den kleinen Oppositionsparteien, die auch gegen die Motion stimmten. „Es muss nicht der Konsum, sondern der Ausschank verboten werden“, sagte Sven Clement, der sich eher für verstärkte polizeiliche Kontrollen und mehr Protokolle aussprach.

Fernand Kartheiser (ADR) ging das Verbot zu weit und man müsse aufpassen, dass der Widerstand in der Bevölkerung nicht zu stark werde. Auch Marc Baum (Déi Lénk) meinte, dass der Ausschank von Alkohol verboten gehöre, sonst kriminalisiere man jeden, der in der Öffentlichkeit Alkohol genießt - inklusive Obdachlose.

Mieten eingefroren bis 30. Juni 2021

Die anderen Gesetze wurden einstimmig verabschiedet: Das Recht auf Namensänderung, die Verlängerung von Covid-Maßnahmen in den Gerichten, die Möglichkeit, Eheschließungen in anderen Räumen als dem Rathaus abhalten zu können, verschiedene Wirtschaftshilfen, wie die staatliche Garantie für Betriebe und Investitionshilfen sowie die Einschränkung von Einreisen Drittstaatler in die EU auf essenziell wichtige Besuche.

Einstimmig verabschiedet wurde auch das Gesetz, das Einfrieren der Mieten und damit das Verbot von Mieterhöhungen bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern. Der Gesetzesvorschlag der beiden Déi Lénk-Abgeordneten David Wagner und Marc Baum, Mieterhöhungen bis 31. Dezember 2021 zu verlängern wurde abgewiesen. Man werde sich im Mai nochmals mit einer weiteren Verlängerung befassen - angepasst an die Pandemie-Entwicklung, hieß es von allen Seiten.

„Wir sind zufrieden, dass unser Vorschlag die Regierung im Juni zu einem gesetzlichen Einfrieren der Mieten bewog, hätten uns aber - unterstützt auch von der Handwerkerkammer - gewünscht, dass es für einen längeren Zeitraum gilt“, erklärte Wagner. „Aber sogar eine Verlängerung um ein Jahr würde in dieser Problematik nicht ausreichen.“

