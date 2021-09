Die CSV-Politikerin will Ende des Jahres ihr Mandat niederlegen. Max Hengel rückt ins Parlament nach.

Françoise Hetto-Gaasch tritt als Abgeordnete zurück

Die CSV-Politikerin will Ende des Jahres ihr Mandat niederlegen. Max Hengel rückt ins Parlament nach.

(jt/DS) - Auf Nachfrage bestätigt die CSV-Abgeordnete Françoise Hetto-Gaasch, dass sie zum 31. Dezember ihr Mandat niederlegen wird. Hetto-Gaasch erklärte gegenüber dem „Luxemburger Wort“, sie werde sich aus der Politik zurückziehen, weil sie sich einem „neuen Lebensprojekt“ widmen wolle.

Der frühere Bürgermeister und heutige Schöffe der Gemeinde Wormeldingen, Max Hengel, wird für sie in das Parlament nachrücken. Der 44-jährige Hengel war bei den Kammerwahlen 2018 im Ostbezirk an vierter Stelle auf der CSV-Liste gelandet und hatte den Einzug in die Chamber damit verpasst.

Françoise Hetto-Gaasch war 2004 zum ersten Mal ins Parlament gewählt worden. In den Jahren 2007 bis 2009 war sie zudem Bürgermeisterin der Gemeinde Junglinster. Seit 2017 ist sie Schöffin ihrer Gemeinde. Nach den Wahlen von 2009 war sie Ministerin für Mittelstand, Tourismus und Chancengleichheit.

Max Hengel ist Politologe und Historiker, arbeitet derzeit in der CSV-Fraktion. Bis letztes Jahr war er Bürgermeister der Gemeinde Wormeldingen, übergab das Amt dann aber an Mathis Ast.

