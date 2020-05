Drei neue Petitionen können seit Dienstag unterzeichnet werden - alle drehen sich um das Thema Schule und Corona.

Chamber: Drei neue Online-Petitionen freigegeben

Drei neue Petitionen können seit Dienstag unterzeichnet werden - alle drehen sich um das Thema Schule und Corona.

(SC) - Seit Dienstag können auf der Internetseite des luxemburgischen Parlaments drei neue Petitionen unterschrieben werden - bei allen steht das Thema Schule im Zentrum der Debatte. Sie können noch bis zum 16. Juni unterzeichnet werden.

Eine erste Petition setzt sich für eine "École de rattrapage" ein, in der Schüler den Stoff des aktuellen Schuljahres in den Sommerferien nachholen könnten. Eine weitere Petition fordert wegen der Corona-Krise eine Verschiebung der Sommerferien auf die Monate September bis Oktober.

Die dritte Petition, die am Dienstag online ging, unterstützt die Wiederaufnahme des Schulbetriebs für Grundschüler ab dem 25. Mai. Neben Grundschulen empfangen an dem Tag auch Kindergärten und andere Betreuungsstätten in Luxemburg wieder Kinder. An dem Termin gab es nach der Ankündigung von Bildungsminister Claude Meisch breite Kritik. Eine Petition, die einen Schulstart erst im September forderte, erhielt in kürzester Zeit die erforderliche Mindestanzahl von 4.500 Unterschriften. Stand Dienstagabend wurde sie bereits über 6.500 mal unterschrieben.

Einige Petitionen, die aktuell noch unterschreiben werden können, haben ebenfalls bereits den Schwellenwert von 4.500 Unterschriften überschritten und müssen somit in der Chamber debattiert werden. Petitionsteller José Castro forderte beispielsweise eine einmalige Prämie für das Personal im medizinischen Sektor und im Pflegebereich - das Gesuch wurde bisher 4.515 mal unterschrieben. Eine Petition gegen die Einrichtung eines 5G-Netzes in Luxemburg hat bisher über 5.500 Unterschriften erhalten.

