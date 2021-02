Im Parlament diskutieren die Abgeordneten über die Finanzierung weltweiter Corona-Impfprogramme, die Rechte der Abgeordneten sowie die Situation der Kulturvereine.

Politik 2 Min.

Chamber: Corona, Konzessionen und Kultur

Marc HOSCHEID Im Parlament diskutieren die Abgeordneten über die Finanzierung weltweiter Corona-Impfprogramme, die Rechte der Abgeordneten sowie die Situation der Kulturvereine.

„No one is safe until everyone is safe“, zitierte Stéphanie Empain (Déi Gréng) während der Chambersitzung am Mittwoch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. In einer erweiterten Frage wollte die Abgeordnete Details über die weltweite Impfstoffverteilung erfahren. Separate Verhandlungen reicher Staaten mit den Impfstoffherstellern würden die Anstrengungen der „Covid-19 Vaccines Global Access“-Initiative (Covax) untergraben. Sie forderte eine Lockerung des Patentschutzes. Empain wollte zudem wissen, wie hoch sich Luxemburg an COVAX beteiligt und was mit überschüssigem Impfstoff passieren soll.

Kooperationsminister Franz Fayot (LSAP) unterstrich in seiner Antwort, dass Luxemburg seit dem Jahr 2018 15 Prozent seiner Entwicklungshilfe in die Gesundheit investiert habe. Für den Zeitraum von 2021 bis 2025 würden fünf Millionen Euro an die Impfallianz Gavi gezahlt. In das Covax-Programm fließen eine Million Euro. Die Frage nach dem Umgang mit überschüssigen Impfstoffen stelle sich derzeit nicht, es liefen jedoch Gespräche mit dem Gesundheitsministerium.

Gefahr für Gesangs- und Musikvereine

Laurent Mosar (CSV) erkundigte sich seinerseits über den Zugang von Parlamentariern zu staatlichen Verträgen und Konventionen und forderte mit Verweis auf das Dossier Fage einen Einblick in sämtliche Verträge, die unter dem früheren Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) geschlossen wurden. Premierminister Xavier Bettel (DP) verwies auf ein rezentes Urteil zum Konzessionsvertrag zwischen dem Staat und „RTL“, aus dem nicht klar hervorgehe, ob Abgeordnete beispielsweise auch E-Mails einsehen dürfen.

„Das gesellschaftliche Leben liegt seit einem Jahr brach“, so LSAP-Fraktionspräsident Georges Engel zu Beginn seiner erweiterten Frage über finanzielle Hilfen für Kulturvereine. Selbst Vereine, denen es vor der Krise noch gut ging, hätten jetzt Probleme, unter anderem weil das Risiko bestehe, dass viele Mitglieder ihre Tätigkeit nach der langen Pause nicht mehr aufnehmen. Besonders gefährdet seien hier Gesangs- und Musikvereine.

Fünf Millionen Euro für Kultur

„Ich würde nicht so ein düsteres Bild von der Situation malen“, entgegnete Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng). Luxemburg sei neben Spanien das einzige Land in der EU, das Aufführungen der darstellenden Kunst erlaube, auch die Museen seien fast durchgängig geöffnet gewesen. Die Musikvereine hätten mit viel Einfallsreichtum, beispielsweise das Ausweichen auf digitale Alternativen, ihre Aktivitäten aufrechterhalten. Fünf Millionen Euro seien für den Kultursektor zur Verfügung gestellt worden.

Parlamentssitzung: Von Bewegungsmangel zum Ligasport Während Sportminister Dan Kersch Corona-Schnelltests für den Ligabetrieb verpflichtend machen will, erkennt Bildungsminister Meisch Bewegungsarmut bei Kindern als Problem an.

Marc Spautz (CSV) reichte erneut eine Motion ein, in der gefordert wird, dass sich Unternehmen bei der Beantragung von Kurzarbeit wieder auf Covid-19 als höhere Gewalt berufen dürfen. Sie wurde mit 29 zu 31 Stimmen abgelehnt.

Bis auf Roy Reding war übrigens kein ADR-Abgeordneter im hauptstädtischen Cercle anwesend. Weil sie Kontakt mit einer positiv auf Corona getesteten Mitarbeiterin hatten, befinden sich Fernand Kartheiser, Jeff Engelen und Fred Keup noch mindestens bis Montag in Quarantäne.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.