Chamber: Aufteilung der Jagdlose wird angespasst

Marc HOSCHEID Weil wegen der Corona-Krise alle Generalversammlungen für die Aufteilung neuer Jagdlose nach dem 16. März abgesagt werden mussten, wird die Frist bis zum 31. August verlängert.

Wie Berichterstatter François Benoy (Déi Gréng) während der öffentlichen Sitzung am Dienstag in der Chamber mitteilte, sieht der Gesetzesvorschlag 7535 vor, dass die Aufteilung neuer Jagdlose bis zum 31. August dieses Jahres verlängert wird. Die Lose gehen auf das Jagdgesetz aus dem Jahr 2011 zurück.

Um eine nachhaltige und ökologische Bejagung des Wilds zu garantieren, sollen die Lose biogeographischen, topographischen und hydrologischen Kriterien entsprechen. Insgesamt gibt es in Luxemburg 621 Jagdlose. Bislang gab es 525 Generalversammlungen zur Aufteilung der Jaglose. 96 Versammlungen, die zwischen dem 16. und 27. März hätten stattfinden sollen, mussten wegen der Corona-Pandemie annulliert werden.

Versteigerung von Jagdrechten bis zum 31. Januar 2021

Während die Generalversammlungen bis zum 31. August abgehalten werden können, wird das spätstmögliche Datum für das Abhalten der Versteigerungen von Jagdrechten und Pachten auf den 31. Januar 2021 nach hinten verlegt. Das Jagdrecht ist vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2030 gültig.

Im ursprünglichen Gesetzestext waren zudem Änderungen am Kommodo- und am Naturschutzgesetz vorgesehen. Das Kommodogesetz sollte so angepasst werden, dass die sogenannte enquête publique im Fall eines zivilen Notstands übersprungen werden kann. Dies bezieht sich ausschließlich auf Projekte, deren einziges Ziel es ist auf eben jenen Notstand zu reagieren.

Das Naturschutzgesetz sollte dahingehend verändert werden, dass der Umweltminister keine Impaktstudien für Projekte in Auftrag geben muss, die eine Reaktion auf den Notstand darstellen. In seinem Gutachten hatte der Staatsrat bei diesen Punkten jeweils Einspruch erhoben und empfohlen auf ein großherzogliches Reglement zurückzugreifen. Diesen Einwänden wurde Rechnung getragen.

Der Gesetzesvorschlag wurde mit den Stimmen aller Abgeordneten angenommen.

