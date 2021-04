Die Impfstrategie sei plan- und konzeptlos: Die Staatsbeamtengewerkschaft fordert ein Treffen mit der Regierung.

CGFP stellt Impfstrategie an den Pranger

(jwi) - Die plan- und konzeptlose Impfstrategie in Luxemburg erwecke immer mehr den Eindruck, dass manche politisch Verantwortliche den Herausforderungen der Corona-Pandemie nicht gewachsen seien. Das schreibt die Staatsbeamtengewerkschaft CGFP am Montag und fordert ein Treffen mit den Vertretern der Regierung. Denn die Politik müsse schleunigst die Impfstrategie überarbeiten – gerade im öffentlichen Dienst.

So könne nämlich laut Gewerkschaft die frühzeitige Impfung der Lehrer und Erzieher nicht nur das Infektionsrisiko in den Schulen senken, sondern auch die Übertragung des Virus innerhalb der Gesellschaft verringern. Vor allem aber würde eine solche Maßnahme helfen, den für Kinder und Jugendliche wichtigen Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.

Bedenklich sei für die CGFP zudem die erschreckend niedrige Impfquote beim Gesundheits- und Pflegepersonal. Und auch die Herangehensweise im Gefängnis sei „unverantwortlich“. Denn ausschließlich Häftlinge würden gegen das Corona-Virus geimpft werden; Gefängniswärter und weiteres Personal allerdings nicht.

Aus diesem Grund muss die Impfpolitik der Regierung verständlich und kohärent sein. Werde eine dieser beiden Grundvoraussetzungen nicht erfüllt, sinke die Akzeptanz bei der Bevölkerung, heißt es. Die Gewerkschaft wolle den entsprechenden Austausch schriftlich beantragen.

