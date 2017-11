(mig) - Rund 500 Mitglieder hatten sich am Montagabend in Dommeldingen eingefunden, um die CGFP-Spitze bei ihren Forderungen zu unterstützen.



Im Kern geht es der CGFP-Führung um Präsident Romain Wolff und Generalsekretär Steve Heiliger um die Abschaffung von Teilen der Beamtendienstrechtsreform, die sie mit der Vorgängerregierung ausgehandelt hatte und die von der jetzigen Regierung umgesetzt wurde.



Der Forderungskatalog der CGFP ist lang.

Foto: Gerry Huberty

Die Reform habe neue Ungleichheiten geschaffen, sagte Romain Wolff. Die Liste dieser Ungleichheiten ist lang. Die wichtigsten Punkte sind die 80/80/90-Regelung und das Bewertungssystem. Beides müsse so schnell wie möglich abgeschafft werden, so die CGFP-Spitze.



Kritik an Kerschs Vorschlag



Zur Sprache kam auch die von Minister Dan Kersch in die Diskussion gebrachte Öffnung des Staatsdienstes für Nicht-Luxemburger. Ein Punkt, dem die CGFP sehr kritisch gegenüberstehe, wie Heiliger und Wolff am Montag betonten. Heiliger sprach von "Hoheitsgebieten" im öffentlichen Dienst, die unbedingt Luxemburgern vorbehalten bleiben sollten.

Die CGFP richtete sich mit ihrem Forderungskatalog an die Politik, in erster Linie an die einzelnen Parteien, damit sie im Vorfeld der Landeswahlen dazu Stellung beziehen und Klarheit schaffen, was sie zu tun gedenken. Romain Wolff machte eines klar: "Sollten unsere Forderungen nicht erfüllt werden, werden weitere gewerkschaftliche Aktionen folgen, die über das hinaus gehen, was heute hier stattfindet."