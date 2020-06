Depuis le 24 mars et jusqu'à ce mercredi, le Luxembourg se trouve dans une parenthèse autorisée par l'article 32.4 de la Constitution. Celle où le gouvernement possède les pleins pouvoirs pour affronter la pandémie de covid-19. Retour sur ces trois derniers mois, marqués par quelque 160 règlements grand-ducaux.

Politik 2 Min.

Ces trois mois qui auront changé la vie du Luxembourg

Jean-Michel HENNEBERT Depuis le 24 mars et jusqu'à ce mercredi, le Luxembourg se trouve dans une parenthèse autorisée par l'article 32.4 de la Constitution. Celle où le gouvernement possède les pleins pouvoirs pour affronter la pandémie de covid-19. Retour sur ces trois derniers mois, marqués par quelque 160 règlements grand-ducaux.

Depuis trois mois, le Luxembourg vit dans une parenthèse. Celle de l'état de crise, en vigueur depuis le 18 mars dernier. Dispositif prévu par l'article 32.4 de la Constitution, il autorise le gouvernement à agir rapidement, sans l'aval du Parlement, afin de protéger la population d'«une menace réelle pour ses intérêts vitaux». Autrement dit, un texte qui permet à l'exécutif de prendre toutes les mesures «urgentes et immédiates» jugées indispensables pour affronter la menace. Une carte blanche législative toutefois limitée à une durée maximale de trois mois et qui prend fin ce mercredi.

L'état de crise prolongé jusqu'en juin Le Parlement a validé, ce samedi, l’allongement de la période de l'état de crise à trois mois. Au cours de cette période, le gouvernement pourra agir rapidement et sans l'aval du Parlement afin de prendre les mesures nécessaires dans la lutte contre la propagation du covid-19.

Dans les faits, le recours à l'article 32.4 de la Constitution s'est traduit par une avalanche de décisions prises sous la forme de règlements grand-ducaux. Pas moins de 160 mesures ont ainsi été prises entre la mi-mars et la mi-juin et sont entrées en vigueur dans la foulée. Sans surprise, cette activité décisionnelle se trouve notamment en lien direct avec la stratégie de déconfinement qui prévoyait une reprise partielle de l'activité économique le 20 avril, puis un assouplissement des critères le 11 mai et enfin un retour à une nouvelle normalité à partir du 25 mai.

A noter que si la plupart des décisions adoptées deviennent caduques une fois l'état de crise achevé, certaines d'entre elles connaîtront une durée de vie plus longue. Selon les données recueillies, une quarantaine de projets de loi ont été élaborés issus des différents règlements grand-ducaux. Dont les textes les plus emblématiques restent les lois covid-19.



Pour saisir l'enchaînement des décisions prises au cours de ces trois mois régis par des règles d'exception, le Luxemburger Wort vous propose une chronologie retraçant les principaux temps forts de cette période hors norme.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.