Leihmutterschaft, künstliche Befruchtung und embryonale Forschung sind heikle Themen. Die Menschenrechtskommission fordert eine breite Debatte darüber.

CCDH zum Abstammungsrecht: "Rechte des Kindes stehen an erster Stelle"

In Luxemburg sind sehr umstrittene Themen wie Leihmutterschaft und künstliche Befruchtung nicht gesetzlich geregelt. Das soll sich ändern. Die beratende Menschenrechtskommission (CCDH) hat ein Gutachten zum Gesetzprojekt 6568A erstellt.

Die CCDH begrüßt den Schritt, die Leihmutterschaft und die künstliche Befruchtung gesetzlich zu regeln. Allerdings stellen sich viele wichtige bioethische Fragen, die nach Dafürhalten der CCDH unbedingt in einer breiten gesellschaftlichen Diskussion mit wissenschaftlichen, medizinischen Experten und auch Juristen kontrovers diskutiert werden müssen. Die CCDH fordert die Politik dazu auf, eine solche Debatte anzustoßen.

Der medizinische Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Allerdings darf nicht alles, was medizinisch möglich ist, auch umgesetzt werden, sagt die CCDH. Die Menschenrechtskommission sieht die Gefahr, dass der medizinische Fortschritt missbraucht werde und zu Menschenhandel führen könnte - nicht unbedingt in Luxemburg, aber in vielen anderen Ländern. Alle Überlegungen müssten auf der Grundlage des „Intérêt supérieur de l'enfant“ und im Respekt mit den Rechten der Frau geführt werden, so der Präsident der beratenden Menschenrechtskommission, Gilbert Pregno.

Die CCDH hat eine Reihe von Prioritäten festgelegt und Empfehlungen an die Regierung. Sie fordert, dass der Gesetzentwurf zum Abstammungsrecht in Verbindung mit dem Entwurf über das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung bei Adoption und künstlicher Befruchtung behandelt wird.

Wichtig sei, darauf zu achten, dass kein Kind diskriminiert wird - „unabhängig von der Art und Weise, wie es gezeugt worden ist“, so Pregno. Die Familienstruktur sei für die Entwicklung der Kinder nicht relevant. Es gebe keine Forschung, die belegen würde, dass Kinder, die zum Beispiel in einer Familie mit homosexuellen Eltern aufwachsen, einer größeren Gefahr ausgesetzt seien, Schaden zu nehmen, als Kinder von heterosexuellen Eltern. Wichtig sei die Bindung zu den Eltern.

Künstliche Befruchtung

Die CCDH begrüßt, dass künftig alle Formen der künstlichen Befruchtung gleichgestellt sind. Ihr liegt eine medizinische Konvention zugrunde zwischen den Privatpersonen und einem Arzt beziehungsweise einem Befruchtungszentrum. In der Konvention soll auch festgelegt werden, was mit Embryonen, Eizellen oder Spermazellen passiert, die nicht bei einer künstlichen Befruchtung eingesetzt werden. Hier stünden noch viele Fragen offen, die dringend einer Antwort bedürften, sagen die menschenrechtler. Auch sollten viele dieser Fragen nicht in einer Konvention, sondern in einem Gesetz geregelt werden. Das betrifft zum Beispiel die Dauer der Einfrierung von Embryonen oder die Frage, unter welchen Bedingungen eine künstliche Befruchtung beziehungsweise eine Konvention abgelehnt werden kann. „Hier hat der Gesetzgeber es sich zu leicht gemacht“, sagte der Jurist der CCDH, Max Mousel.

Leihmutterschaft

Die Leihmutterschaft bleibt in Luxemburg untersagt, was von der CCDH ausdrücklich begrüßt wird. Der Gesetzgeber sieht aber vor, dass Kinder, die infolge einer Leihmutterschaft im Ausland geboren wurden, unter bestimmten Bedingungen in Luxemburg anerkannt werden können. Eine Änderung, die in den Augen der CCDH dringend notwendig war, um die Rechte der Kinder zu schützen. „Das Kind kann schließlich nichts für die Art und Weise, wie es gezeugt wurde“, so Mousel.

Embryonale Forschung

Umstritten ist auch die embryonale Forschung. Zurzeit ist es in Luxemburg nicht erlaubt, Embryone zwecks Forschung zu schaffen. Allerdings stellt sich nach Ansicht der CCDH die Frage, inwiefern Embryone, die zur künstlichen Befruchtung gezeugt wurden, aber nicht gebraucht werden, zu Forschungszwecken genutzt werden dürfen.

Der Zwiespalt besteht darin, dass embryonale Forschung einerseits Hoffnung auf neuartige Behandlungsstrategien bei schweren Erkrankungen gibt. Andererseits besteht aber auch die Gefahr von genetischer Manipulation. Hier plädiert die CCDH für einen klaren gesetzlichen Rahmen, „der in Zusammenarbeit mit Experten definiert wird und verhindert, dass es zu Missbrauch kommt“, so Mousel.



