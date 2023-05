Die Regierung hat den Gesetzentwurf zum Jugendstrafrecht auf Druck der Justiz angepasst, aber zuungunsten der Rechte und Interessen der Kinder, so die CCDH.

Jugendstrafrecht

CCDH enttäuscht über die Wende im Jugendstrafrecht

Michèle GANTENBEIN Die Regierung hat den Gesetzentwurf zum Jugendstrafrecht auf Druck der Justiz angepasst, aber zuungunsten der Rechte und Interessen der Kinder, so die CCDH.

Die beratende Menschenrechtskommission freut sich über die Richtung, die die Regierung mit dem Gesetzentwurf 7991 zum Jugendstrafrecht einschlägt, ist aber enttäuscht über die Wendung, die der Text nun genommen hat.

Die Regierung hat den im April 2022 von Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) eingereichten Text Anfang 2023 nämlich noch einmal überarbeitet, „was uns sehr irritiert hat, denn zu dem Zeitpunkt hatten wir unser Gutachten bereits fertig“, so der Vorsitzende der Commission consultative des droits de l'homme, Gilbert Pregno am Donnerstag bei der Vorstellung des Gutachtens der CCDH zum geplanten Jugendstrafrecht.

„Die Änderungsanträge kamen von der Magistratur, die mit dem Text nicht einverstanden war und das bestehende System am liebsten beibehalten möchte“, so Pregno. „Der Text war schon vorher nicht konform zu internationalen Normen. Doch jetzt ist er noch schlimmer und stellt das Wohl des Kindes und seine Grundrechte in keiner Weise in den Fokus“, so die Juristin der CCDH, Anamarija Tunjic.

Ich hoffe, die Regierung hat gegenüber dem internationalen Kinderrechtskomitee in Genf eine andere Begründung. Sie würde sich damit nur lächerlich machen. Gilbert Pregno, CCDH-Vorsitzender

Als besonders dramatisch empfindet die Menschenrechtskommission, dass das Strafmündigkeitsalter, das im vorigen Text bei 14 Jahren lag, nun auf Druck der Justizautoritäten auf 13 Jahre herabgesetzt wird, „ohne jegliche wissenschaftsbasierten Begründungen dafür zu liefern“, so Tunjic. Die CCDH fordert die Regierung auf, die internationalen Empfehlungen zu respektieren und das Strafmündigkeitsalter auf mindestens 14 Jahre anzuheben, eher sogar noch höher.

Über die Begründung der Regierung, im Alter von 13 Jahren finde der Übergang vom Fondamental ins Secondaire statt, kann Pregno nur den Kopf schütteln. „Ich hoffe, die Regierung hat gegenüber dem internationalen Kinderrechtskomitee in Genf eine andere Begründung. Sie würde sich damit nur lächerlich machen.“ Die CCDH fordert des Weiteren, dass Minderjährige unter 16 Jahren in keinem Fall mit Freiheitsentzug bestraft werden dürften.

Vorübergehende Unterbringung im Erwachsenengefängnis

Laut dem geplanten Gesetz dürfen minderjährige Straftäter künftig nicht mehr in einem Erwachsenengefängnis untergebracht werden. Dass aber Minderjährige während des Ausbaus der Jugendstrafanstalt Unisec vorübergehend und getrennt von den Erwachsenen im Untersuchungsgefängnis Ueschterhaff untergebracht werden können, ist für die CCDH „inakzeptabel“. Sie fordert alternative Lösungen, „die den Interessen und Rechten der Kinder Rechnung tragen“.

Die strafrechtlichen Prozeduren, die bei minderjährigen Straftätern angewandt werden, müssen andere sein als bei Erwachsenen. Das ist im Text so vorgesehen, allerdings fehlt es der CCDH an dieser Stelle an Präzision, um sicherzustellen, „dass den spezifischen Bedürfnissen der Kinder während des gesamten strafrechtlichen Prozesses Rechnung getragen wird“, so Tunjic.

Die Kritikpunkte: Im neuen Text ist die Anwesenheit eines Anwalts nur im Falle eines Verbrechens Pflicht. Die CCDH aber fordert, dass die Präsenz eines Anwalts von Beginn der Prozedur an Pflicht sein sollte. Des Weiteren sollten die Anwälte auf die Kinderrechte spezialisiert sein und nicht bloß auf Strafrecht. Die Minderjährigen sollten als gesetzliche Vertreter, wenn es nicht die Eltern sind, eine Begleitperson ihres Vertrauens wählen dürfen, statt wie im Text vorgesehen, einen (unbekannten) Agenten des SCAS (Service central d'assistance sociale) zur Seite gestellt zu bekommen.

Die CCDH bedauert des Weiteren, dass der Text keine obligatorische Aus- und Weiterbildung von SCAS-Agenten und Richtern vorsieht. Jugendstrafgerichte dürften ausschließlich mit spezialisierten Richtern besetzt werden, so die CCDH.

Wir fordern, dass die Diversionsmaßnahmen als Standard definiert werden und die Staatsanwaltschaft begründen muss, wenn sie Diversionsmaßnahmen ablehnt. Anamarija Tunjic, Juristin der CCDH

Diversionsmaßnahmen statt Freiheitsentzug

Freiheitsentzug sollte die letzte Lösung sein, findet die CCDH und begrüßt die Einführung sogenannter Diversionsmaßnahmen, also der Verzicht auf Strafmaßnahmen und die Möglichkeit für Minderjährige, ihre Tat zum Beispiel über soziale oder gemeinnützige Arbeit wiedergutzumachen. Die Staatsanwaltschaft kann darauf zurückgreifen, muss aber nicht. Die CCDH jedoch fordert, „dass die Diversionsmaßnahmen als Standard definiert werden und die Staatsanwaltschaft begründen muss, wenn sie Diversionsmaßnahmen ablehnt“, so Anamarija Tunjic.

Maximal sechs Monate Untersuchungshaft

Die Menschenrechtskommission fordert, dass die Untersuchungshaft immer die letzte Lösung sein müsse und dass die Regierung die Dauer der Untersuchungshaft, wie international empfohlen, auf maximal sechs Monate begrenzen sollte. Im Entwurf liegt sie bei maximal einem Jahr.

Sollten Minderjährige zu Haftstrafen verurteilt werden, sieht der aktuelle Text den Freiheitsentzug für alle Straftaten vor, die mit mindestens zwei Jahren Haft belegt sind. Im ursprünglichen Text lag die Grenze bei drei Jahren, wurde auf Druck der Justiz dann aber gesenkt. „Diese Grenze ist sehr niedrig, darunter fallen viele Straftaten“, meinte Tunjic und wies darauf hin, dass Haftstrafen bei Minderjährigen laut den internationalen Empfehlungen auf „schwere Straftaten“ beschränkt werden sollten.

Was ich zutiefst bedauere, ist, dass es immer die Staatsanwaltschaft ist, die die Diskussion führt und dass die Jugendrichter sich nicht zu Wort melden. Gilbert Pregno

Vulnerable Minderjährige aus dem Gesetz gestrichen

Im ursprünglichen Text war vorgesehen, dass vulnerable minderjährige Straftäter – Schwangere und Minderjährige mit Kindern – nicht ins Gefängnis gesperrt werden dürfen. Doch nun hat die Regierung eine Kehrtwende vollzogen und die Bestimmung für vulnerable Minderjährige aus dem Gesetz gestrichen. Dahinter stecken nach Ansicht der CCDH die Justizautoritäten, die befürchten, dass minderjährige Frauen über eine Schwangerschaft, möglicherweise durch Prostitution, versucht sein könnten, das Gefängnis zu umgehen. „Da ist man einfach nur sprachlos“, so Tunjic.

Pregno erinnert daran, dass Luxemburg seit vielen Jahren von zahlreichen internationalen Organisationen kritisiert wurde „und trotzdem hat das nie eine Veränderungsbewegung zur Folge gehabt“. Er schätze das Engagement der Magistratur, „auch wenn sie andere Ideen hat als wir“, aber sie entwickle sich nicht weiter. „Was ich zutiefst bedauere, ist, dass es immer die Staatsanwaltschaft ist, die die Diskussion führt und dass die Jugendrichter sich nicht zu Wort melden“. Es seien die Jugendrichter, die das Elend der Kinder und Familien, ihre Probleme und Misserfolge hautnah miterleben und es wäre wichtig, dass sie von ihren Erfahrungen berichten, so Pregno.

