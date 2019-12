Familienministerin Corinne Cahen (DP) hat zwar nicht formell gegen den Verhaltenskodex für Regierungsmitglieder verstoßen. Doch ganz korrekt war ihre Mail an den Geschäftsverband nicht, findet der Ethikrat.

Politik 2 Min.

Causa Cahen: Ethikrat legt Gutachten vor

Danielle SCHUMACHER Familienministerin Corinne Cahen (DP) hat zwar nicht formell gegen den Verhaltenskodex für Regierungsmitglieder verstoßen. Doch ganz korrekt war ihre Mail an den Geschäftsverband nicht, findet der Ethikrat.

Familienministerin Corinne Cahen (DP) kommt mit einem blauen Auge davon. Der Ethikrat kommt in seinem Gutachten vom 9. Dezember zum Schluss, dass bezüglich ihrer Mail an den Geschäftsverband laut Artikel 7 des Verhaltenskodex kein Interessenkonflikt vorliegt. Allerdings wäre es besser gewesen, wenn sie den Brief nicht über ihre offizielle Mail-Adresse des Familienministeriums versendet hätte, denn diese sei nicht für private Zwecke gedacht.



Dass sie in ihrer Mail explizit auf die Situation des eigenen Familienunternehmens eingeht, findet der Ethikrat hingegen nicht richtig. In dem Punkt spricht er daher seine Bedenken aus.



Corinne Cahen beschwert sich als Familienministerin beim Geschäftsverband Als Familienministerin nutzt Corinne Cahen ihre offizielle Mail-Adresse der Regierung, um sich beim Geschäftsverband wegen der Trambaustelle zu beschweren. In dem Brief geht sie auf die schwierige Situation im eigenen Familienunternehmen ein.

Der Ethikrat, dem die frühere Außenministerin und langjährige DP-Abgeordnete Colette Flesch, ehemalige Familienministerin Marie-Josée Jacobs (CSV) sowie der frühere EuGH-Richter Romain Schintgen angehören, betont in dem Gutachten, dass Cahen ein allgemeines Interesse verfolge, wenn sie ihren Sorgen um die durch die Trambaustelle arg gebeutelte Geschäftswelt in der Avenue de la Liberté Ausdruck verleihe.



In der Mail hatte sich die Ministerin im April darüber beschwert, der Geschäftsverband würde sich nicht hinreichend für den Einzelhandel in der Avenue de la Liberté einsetzen. Cahen hatte stets behauptet, sie habe sich ganz allgemein für die Geschäftsleute im Bahnhofsviertel eingesetzt, die unter den Folgen der Tram-Baustelle zu leiden haben. Allerdings ist ihr Schuhgeschäft ebenfalls von den Auswirkungen der Baustelle betroffen.

An die Adresse von Premierminister Xavier Bettel (DP) ergeht die Empfehlung, Ministerin Cahen zu ermahnen, in Zukunft mehr Vorsicht walten zu lassen und sich in Zurückhaltung zu üben. Allerdings nimmt der Ethikrat zur Kenntnis, dass die Familienministerin sich angesichts der Kritik in den Medien offiziell entschuldigt hatte.



Der Ethikrat kommt in Bezug auf die Mail zum Schluss, dass Bestimmungen in Artikel 22 in Bezug auf einen Interessenkonflikt des klar und eindeutig formuliert sind und dass es keiner Nachbesserungen bedarf. Der Premierminister müsse darüber entscheiden, ob der Text angepasst werden soll oder nicht.



Keine Entscheidung in der Airbnb-Frage



Der Ethikrat musste sich darüber hinaus auch mit der Frage auseinandersetzen, ob die Vermietung einer Wohnung über Airbnb rechtens ist oder nicht. In dem Punkt fällt die Meinung des Rats nicht ganz so eindeutig aus. Aus dem Verhaltenskodex gehe nicht eindeutig hervor, ob Regierungsmitglieder auch Einkünfte aus Immobilien angeben müssen oder auch nicht.