Die Opposition lässt beim Dossier Datenschutz nicht locker. Auch der Präsident der Justizkommission, Charles Margue von den Grünen macht Versäumnisse aus.

Casier-Debatte: "Eine Decke aus Blei"

Die Opposition ist auch nach einer weiteren gemeinsamen Sitzung der Justizkommission und des Ausschusses für Innere Sicherheit zum Thema Datenschutz nicht zufrieden. Im Gegenteil. Die Mitglieder der früheren Datenschutzkommission hätten sie in ihrer Kritik nur noch bestärkt, meinten Gilles Roth (CSV), Marc Baum (Déi Lénk), Roy Reding (ADR) und Marc Goergen (Piraten) nach der Sitzung übereinstimmend.



Auch der Präsident der Justizkommission Charles Margue (Déi Gréng) konnte am Montag seinen Unmut in Bezug auf die Datenbanken bei Polizei und Justiz nur schwer verbergen. Obwohl es Gesetze zum Datenschutz gebe, sei die praktische Umsetzung nicht korrekt erfolgt, so Margue nach der Sitzung. "Die Politik, aber auch das Parlament, schaut zu, wie sich eine Vorgehensweise, die sich über Jahre hinweg etabliert hat, fort schreibt." Margue sprach in diesem Kontext von Korpsgeist. Es brauche daher einen Mentalitätswandel.



Der Problematik ist nicht die Bedeutung zugeordnet worden, die ihr eigentlich zusteht. Andernfalls wären die Reglements nicht untergebuttert worden.

Der Grüne Politiker sieht nicht nur die Polizei und die Justiz in der Bringschuld. Auch in anderen Behörden sei der Prozess der Digitalisierung nicht so gesteuert worden, wie dies in Bezug auf den Datenschutz eigentlich notwendig gewesen wäre.



Margue wies aber auch darauf hin, dass die Umsetzung des Datenschutzgesetzes von 2018 nicht von heute auf morgen erfolgen könne, dass es sich dabei vielmehr um einen längeren Prozess handele. "Die Umsetzung muss allerdings so schnell wie möglich erfolgen", so der Vorsitzende der Justizkommission. Er bemängelte aber auch, dass nicht immer die nötigen Mittel zur Verfügung stünden, um die Praxis in Einklang mit der gesetzlichen Vorgabe zu bringen. Die Datenschutzkommission ist seiner Meinung nach weiterhin unterbesetzt. Auch die Justiz und die Polizei verfügten nicht über die nötigen Mittel um den Datenschutz zu garantieren.



Auf Nachfrage erklärte Charles Margue, dass es "evident sei", dass Mehrheitsparteien und Opposition in dem Dossier Datenschutz an "einem Strang ziehen". Mit Schuldzuweisungen sei niemandem geholfen. Polizeiminister François Bauch und Justizminister Felix Braz sei um Transparenz gelegen, sie hätten in den vergangenen Tagen die Karten in aller Offenheit auf den Tisch gelegt.



"Es ist nichts passiert"



Ganz zufrieden war Margue aber nicht: "Der Problematik ist nicht die Bedeutung zugeordnet worden, die ihr eigentlich zusteht. Andernfalls wären die Reglements nicht unter gebuttert worden", so Margue auf Nachfrage. Die Datenschutzkommission habe auf Unzulänglichkeiten hingewiesen, trotzdem sei nichts passiert.



Ähnlich sieht es auch Gilles Roth. Der CSV-Politiker sprach nach der Sitzung von fehlender Transparenz und von einer "Chappe de plomb". "Die Rolläden wurden vollständig herunter gelassen." Roth verwies dabei auf eine Aussage des Vorsitzenden der ehemaligen Datenschutzkommission. Georges Wivenes habe in der Sitzung ausdrücklich betont, dass Verfehlungen, die nicht im offiziellen Strafregister auftauchen, auch nicht gegen die Betroffenen verwendet werden dürften.