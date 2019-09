Vor den Sommerferien schlug die Debatte um den "Casier bis" hohe Wellen. Nun wurde bekannt, dass die Polizei noch drei weitere Datenbanken betreibt.

Casier bis: Drei weitere Datenbanken

Danielle SCHUMACHER Vor den Sommerferien schlug die Debatte um den "Casier bis" hohe Wellen. Nun wurde bekannt, dass die Polizei noch drei weitere Datenbanken betreibt.

Nach einer sommerlichen Verschnaufpause nimmt die Debatte um den sogenannten "Casier bis" wieder Fahrt auf. Die CSV-Abgeordneten Laurent Mosar und Gilles Roth wollen in Erfahrung gebracht haben, dass es neben der Zentraldatei bei der Polizei noch drei weitere Datenbanken gibt. In gleich drei Dringlichkeitsfragen wollen sie von Polizeiminister François Bausch (Déi Gréng) wissen, was es damit auf sich hat.



In der ersten Frage geht es um eine Datenbank mit Fotos mit dem Namen "pic.web.pers". Mosar und Roth wollen vom zuständigen Minister wissen, ob es diese Datei in der Tat gibt, und wenn ja, ob es eine gesetzliche Basis dafür gibt. Sie wollen zudem in Erfahrung bringen, woher die Bilder überhaupt stammen, wer Zugriff darauf hat und zu welchem Zweck das elektronische Register geführt wird.



Die Casier-Debatte Seit einigen Wochen sorgt die Affäre um die Register der Polizei und der Justiz für große Diskussionen.

In einer zweiten dringenden Anfrage geht es um eine Datei namens "fichier stupéfiant". Auch in diesem Fall wollen Roth und Mosar von Minister Bausch wissen, ob ihre Informationen der Wahrheit entsprechen und ob es diese Datei wirklich gibt. Auch hier stellt sich in den Augen der beiden Parlamentarier zunächst die Frage nach der juristischen Grundlage und nach dem Zugriff auf die Datei. Vor allem wollen sie aber wissen, ob die Daten herangezogen werden, um Anwärter für den Polizeidienst zu überprüfen.



In einer dritten Anfrage befassen sich die beiden CSV-Politiker mit einer Datenbank namens "casier disciplinaire". Darin sollen ihren Informationen zufolge sämtliche Verfehlungen von Polizeibeamten aufgelistet sein. Auch in diesem Fall verlangen Roth und Mosar vom Polizeiminister Aufklärung darüber, ob es in der Tat eine solche Datei gibt, welche Informationen sie konkret enthält, auf welcher gesetzlichen Grundlage sie beruht und wer Zugriff darauf hat. Konkret wollen sie aber auch wissen, ob es daneben auch noch ein weiteres elektronisches Register gibt, das lediglich die Vergehen auflistet, die vor dem Conseil de discipline gelandet sind. Weiter interessiert sie aber auch, seit wann es die Datei gibt. Schließlich wollen sie in Erfahrung bringen, ob besagte Datei sich ausschließlich auf das Polizeikorps bezieht, oder ob darin auch Informationen zum gesamten öffentlichen Dienst enthalten sind.