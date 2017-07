(ham) - Das neue Carsharing-Projekt der CFL heißt „Flex“ und soll Ende November seinen Dienst aufnehmen. Das hat Infrastrukturminister François Bausch am Donnerstag in der Fragestunde im Parlament angekündigt. Die Betreibergesellschaft sei eine Filiale der CFL, habe bereits sieben Mitarbeiter und sei im Bahnhof von Wasserbillig angesiedelt.

In einer ersten Phase werden 86 Elektrowagen an den 20 meistgenutzten Bahnhöfen des Landes angeboten. Ziel sei es, den Passagieren eine zusätzliche Flexibilität anzubieten. „Die Nutzer der öffentlichen Transporte haben damit eine Garantie mehr, auch dahin zu gelangen, wo sie hin wollen“, so Minister Bausch gegenüber dem CSV-Abgeordneten Marco Schank, der mehr über das Projekt wissen wollte. So war dann noch zu erfahren, dass die Preistabelle entsprechend attraktiv gestaltet werde und „Flex“ über die „mKaart“ des Verkéiersverbond genutzt werden kann.

Das Projekt war im Oktober vergangenen Jahres erstmals vorgestellt worden. „Flex“ wäre damit neben „Carloh“ (Stadt Luxemburg) und „City Mov“ (Nordstad) der dritte Carsharing-Anbieter des Landes. Ende September wird das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt, um dann bis Ende November in Betrieb gehen zu können. Die 20 Mietstellen sind im ganzen Land angesiedelt. In einer nächsten Phase aber soll das Projekt auch über die Landesgrenzen hinweg genutzt werden können.