Affäre Gaardenhaischen

Carole Dieschbourg wurde von der Kriminalpolizei vernommen

Die ehemalige Umweltministerin Carole Dieschbourg wurde am 28. März von der Kriminalpolizei angehört, wie der Radiosender 100.7 berichtet.

Der Fall Dieschbourg, auch bekannt als „Gaardenhaischen-Affär“, nimmt seinen Lauf: Nach Angaben des Radiosenders 100.7, wurde die ehemalige Umweltministerin Carole Dieschbourg am 28. März vernommen.

Ihre Anhörung erfolgte drei Wochen nachdem die Chamber das Gesetz über die strafrechtliche Verantwortung von Ministern verabschiedet hatte: „Sobald der Text in Kraft tritt, wird die Chamber tagen und die Akte an die Staatsanwaltschaft weiterleiten“, hieß es am 7. März seitens des Parlamentspräsidenten Fernand Etgen (DP). Es liegt demnach an der Staatsanwaltschaft, über das weitere Vorgehen in der Affäre Dieschbourg zu entscheiden.

Die ehemalige Ministerin wurde von der CSV beschuldigt, den ehemaligen Bürgermeister von Differdingen, Roberto Traversini, begünstigt zu haben. Letzterer wurde verdächtigt, ohne Genehmigung Arbeiten an einem Haus in seiner Gemeinde durchgeführt zu haben.

Im April 2022, kurz nach ihrem Rücktritt, leitete die Staatsanwaltschaft den Fall an die Chamber weiter, da das Parlament laut Verfassung über die Anklageerhebung gegen ein Mitglied oder ein ehemaliges Mitglied der Regierung entscheiden muss. Das in der Verfassung vorgesehene Gesetz, das ein solches Verfahren regeln sollte, gab es zu dem Zeitpunkt allerdings nicht. Das Gesetz musste also ausgearbeitet werden.

