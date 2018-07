Une légalisation éventuelle du cannabis soulève nombre de questions, dont les plus fondamentales ne sont pas résolues.

Editorial Politik 3 Min.

Cannabis, l'heure du choix

Gaston CARRE Une légalisation éventuelle du cannabis soulève nombre de questions, dont les plus fondamentales ne sont pas résolues.

La pétition 1031 pour une «légalisation» du cannabis s'est imposée à l'examen de la Chambre des députés, suscitant l'embarras profond de la plupart des partis politiques. Face à cette initiative, on peut distinguer des mobiles pertinents, des arguments qui n'en sont pas et, surtout, soulever une question de fond.

Commençons par les arguments les plus recevables. Un dispositif de vente légale, permettant l'approvisionnement dans des espaces contrôlés, pourrait soustraire les usagers les plus jeunes à l'emprise de la faune qui, à Luxembourg, sévit dans la rue de Strasbourg et ailleurs. Et par cette démarcation les consommateurs seraient préservés – pour partie – de l'effet d'extrapolation qui, au marché illégal, peut mener de l'achat de cannabis à l'acquisition de produits bien plus redoutables, un argument de poids quand on sait la dissémination actuelle de la cocaïne et, pire, des mille et une substances de synthèse dont les effets sont aussi imprévisibles que la composition.



S'agissant d'un cannabis contrôlé par contre, sa «normalisation» supposerait un taux de THC (le principe actif) précisément calibré, avantage qui de même n'est pas négligeable au vu d'une production illégale générant des taux susceptibles de faire halluciner un éléphant.



Cela dit, les avocats de cette initiative avancent des arguments qui, en vérité, ne peuvent valoir comme tels. Ainsi ne légalise-t-on pas le cannabis pour «soulager les forces de police», comme le stipule la pétition. La police est débordée, on le sait, il faut la délester, oui, mais ce délestage (par une décriminalisation pleine et entière de la consommation par exemple) serait un «effet secondaire» si l'on ose dire de la légalisation, elle ne saurait en constituer une motivation.



Par ailleurs, on ne légalise pas le cannabis parce que d'autres pays l'ont fait. On ne peut comparer la donne luxembourgeoise avec la situation au Canada par exemple. Et si légalisation au Luxembourg il devait y avoir, il faudrait espérer que nos voisins a contrario l'imitent rapidement, pour éviter que nos «coffee-shops» n'induisent une forme de «tourisme» qui serait bien vite invasive.



Quant à l'argument le plus souvent entendu, à savoir que «la répression a échoué», il revient à dire qu'une guerre perdue implique nécessairement la reddition à l'ennemi.



Restent des questions. La première est d'ordre médical: peut-on donner libre accès à ce cannabis dont, quoi qu'on en dise, sont largement ignorés encore les effets au plus profond de la substance cérébrale, sur le plan à long terme des perceptions, des mécanismes cognitifs, des fonctions de mémorisation?



Sommes-nous disposés à faciliter la consommation d'une substance qui deux heures durant va plonger un jeune dans une euphorie dont la réitération peut, sur un plan plus psychologique, provoquer une dérision profonde, voire un «décollement» de nos modes collectifs de représentation, d'intellection et de valorisation?

La seconde question est plus fondamentale: veut-on, vraiment, une libéralisation radicale des usages sociétaux, telle qu'on lèverait l'interdit psycho-sociologique qui pèse sur les substances psychotropes? Est-on bien sûr de vouloir «normaliser», au sens de banaliser, la consommation de celles-ci?



Ce sont des interrogations, non des prises de position qui sont formulées ci-dessus, face à une problématique dont la complexité interdit tout point de vue péremptoire. Seule certitude pour l'heure: ce n'est pas à une simple «question de société» que vont être confrontés partis et députés, mais à un défi de grande gravité.