Das Projekt Cannabis-Legalisierung ist in Verzug geraten. Nun soll ein Pilotprojekt den Weg für einen kontrollierten staatlichen Verkauf von Cannabis ebnen.

Cannabis-Legalisierung

Cannabis ganz legal an 14 Verkaufspunkten im Land - irgendwann

Simone MOLITOR Das Projekt Cannabis-Legalisierung ist in Verzug geraten. Nun soll ein Pilotprojekt den Weg für einen kontrollierten staatlichen Verkauf von Cannabis in Luxemburg ebnen.

Mit Ungeduld wird auf die im Koalitionsabkommen angekündigte Legalisierung von Cannabis in Luxemburg gewartet. In einer ersten Phase soll bekanntlich die private Zucht von Cannabispflanzen für den privaten Konsum erlaubt werden. Und auch ein Pilotprojekt wird nun endlich auf den Weg gebracht. Das große Ziel, nämlich der staatlich geregelte Verkauf von Cannabis, wird in dieser Legislaturperiode aber nicht erreicht.

„En cours de route haben wir gemerkt, dass wir mit dem ganz großen Konzept nicht so schnell vorankommen, wie erwartet, dies in erster Linie wegen der Pandemie. Deshalb haben wir es in zwei Etappen aufgeteilt. In einer ersten Phase ging es um die Ausarbeitung des Gesetzesprojektes Nr. 8033 über den privaten Anbau“, erklärte Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) während einer Pressekonferenz am Freitag.

Nach Einwänden des Staatsrats wurde nachgebessert

Ist das Gesetz erst einmal verabschiedet, werden pro Haushaltsgemeinschaft bis zu vier Cannabispflanzen erlaubt sein. Im öffentlichen Raum darf nicht konsumiert werden. „Weiterhin gelten strenge Regeln, vor allem, was die Weitergabe von Cannabis an Minderjährige anbelangt sowie für den Verkauf“, unterstrich Tanson. Nach den formellen Einwänden des Staatsrats wurde nachgebessert, etwa was die Definition von Haushaltsgemeinschaft anbelangt. Wann das Gesetz zur Abstimmung gebracht werden kann, hängt nun wieder vom Staatsrat ab.

Wir arbeiten an einem Konzept. Das ist noch kein Gesetzesprojekt. Gesundheitsministerin Paulette Lenert

Staatlich kontrollierte Produktionskette als Ziel

Neuigkeiten gab es derweil bezüglich der nächsten Schritte in Sachen Legalisierung. Ziel ist eine staatlich kontrollierte Produktionskette und ein staatlich kontrollierter Vertrieb. „In dieser nächsten Etappe soll nun ein Konzept festgelegt werden, wie das Ganze nach Vorstellung der Regierung aussehen soll. Dieses Konzept stellen wir dann der Kommission in Brüssel vor. Das ist noch kein Gesetzesprojekt. Wenn wir von Konzept reden, dann befinden wir uns in einer Vorbereitungsetappe“, präzisierte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP).

Es ist ein Experiment, natürlich mit der Zielsetzung, dadurch herauszufinden, wie wir die Situation im Land verbessern können. Gesundheitsministerin Paulette Lenert

„Das soll in Form eines Pilotprojekts getestet werden. Es ist ein Experiment, natürlich mit der Zielsetzung, dadurch herauszufinden, wie wir die Situation im Land verbessern können“, verdeutlichte sie und stellte klar, dass Cannabis nicht für Jugendliche unter 18 Jahren zugänglich gemacht werde.

„Der Zugang wird – anders als beim niederländischen Modell - rein auf Einwohner beschränkt, um das Risiko eines grenzüberschreitenden Einflusses einzudämmen. Die Quantitäten, die man kaufen kann, sind limitiert auf 30 Gramm pro Monat, beziehungsweise fünf Gramm am Tag, das Ganze zum strikten persönlichen Gebrauch. Das soll auch kontrolliert werden“, erklärte die Gesundheitsministerin.

14 Verkaufspunkte im Land - keine Coffeeshops

Zwei Produktionslizenzen werden vergeben und 14 Verkaufspunkte in Luxemburg geschaffen. Der Konsum im öffentlichen Raum bleibt verboten, demnach werden auch keine Coffeeshops entstehen.

Es wäre eine Illusion, zu meinen, dass wir das jetzt noch über den Sommer aus dem Ärmel schütteln. Gesundheitsministerin Paulette Lenert

Um eine „Baseline“ zu haben, bevor das Projekt startet, sei der Blick auf die aktuelle Situation beziehungsweise das Konsumverhalten im Land wichtig. Dazu wird eine Studie bei Ilres in Auftrag gegeben, die im September anläuft und über eine Dauer von sieben Jahren fortgesetzt wird, um die Entwicklung im Auge zu behalten. 3.000 Menschen werden befragt. Ende des Jahres sollen die ersten Ergebnisse vorliegen. Ferner werden die Abwässer kontrolliert. „Diese Analysen geben Aufschluss über die Drogen, die konsumiert werden“, so Lenert.



Ein „Coordinateur addiction“ an jeder Schule

Prävention ist ebenfalls ein Thema. „Wir müssen dafür sorgen, dass Jugendliche die Risiken kennen und sie darüber aufklären, wie sich Drogen auf ihre Entwicklung auswirken. In drei Etappen wird diese Prävention in den Lehrplan integriert. Ein erstes Mal soll in Cycle 4.2 darüber gesprochen werden, dann noch einmal auf 6e und schließlich auf 3e, dies in den Fächern Biologie und Vie et Société“, informierte Bildungsminister Claude Meisch (DP). Ab der Schulrentrée 2023/24 wird außerdem an allen Schulen ein Coordinateur addiction eingesetzt. In Ausarbeitung befindet sich außerdem ein „Guide de prévention des addictions“ mit einheitlichen Richtlinien.

Das „große Konzept“, nämlich der staatliche Verkauf von Cannabis, noch vor den Wahlen in trockene Tücher zu bringen, sei unmöglich. „Es wäre eine Illusion, zu meinen, dass wir das jetzt noch über den Sommer aus dem Ärmel schütteln. Deshalb arbeiten wir mit Zwischenetappen“, so Lenert. Für viele weitere Details sei es zum jetzigen Zeitpunkt schlicht zu früh.

Warum eine Legalisierung von Cannabis Sinn macht

Beim nicht-medizinischen Konsum von Cannabis tue sich in Europa derzeit einiges, bemerkte die Gesundheitsministerin mit Verweis auf Länder wie die Niederlande, die Schweiz, Malta oder Deutschland. „Überall kam man zu der Feststellung, dass die aktuelle Drogenpolitik nicht zu der gewünschten Besserung führt. Das ist eine Realität, die man nicht ignorieren kann.“ Gerade bei jungen Menschen sei Cannabis stark verbreitet, rief sie den Ursprung der Überlegungen in Erinnerung.

Nach 50 Jahren muss man einfach zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir die Probleme mit einer rein restriktiven Herangehensweise nicht in den Griff bekommen. Justizministerin Sam Tanson

Justizministerin Tanson verwies auf das Gesetz von 1973, das den Umgang mit illegalen Substanzen regelt: „Nach 50 Jahren muss man einfach zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir die Probleme mit einer rein restriktiven Herangehensweise nicht in den Griff bekommen.“ 2001 sei derweil bereits eine gesetzliche Differenzierung zwischen Cannabis und anderen Drogen vorgenommen worden.

Seitdem die Möglichkeit bestehe, psychoaktive Substanzen auf ihre Zusammensetzung testen zu lassen, habe man feststellen müssen, dass die Qualität des in Luxemburg beschlagnahmten Cannabis oft sehr schlecht und der THC-Gehalt sehr hoch sei und dem Ganzen dann nicht selten auch noch weitere Zutaten wie Haarspray beigemischt würden. „Das ist einfach nur richtiger Dreck. Und da sieht man, dass wir ein Problem in Europa haben und das besser kontrollieren müssen“, sagte Lenert. Nichts zu tun, sei keine Option.

Cannabis-Legalisierung in Etappen - Erarbeitung einer „Baseline“ und Überwachung durch eine kontinuierliche wissenschaftliche Evaluation; - Kontinuierliche Einführung von Präventionsmaßnahmen und Handhabung der potenziellen Risiken, die mit dem Konsum von Cannabis zu nicht-medizinischen Zwecken verbunden sind; - Ausarbeitung eines Rechts- und Regulierungsrahmens: regulatorische, administrative und logistische Grundlage für die Konkretisierung der Cannabis-Produktion; - Austausch mit europäischen und internationalen Partnern.





