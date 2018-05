Camille Gira im Alter von 59 Jahren verstorben

Camille Gira ist tot. Der Staatssekretär im Umweltministerium hatte am Mittwoch in der Chamber mitten in seinem Redebeitrag einen Schwächeanfall erlitten und war ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er an Herzversagen.

Danielle SCHUMACHER

Camille Gira ist tot. Der Staatssekretär im Umweltministerium verstarb am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr im Krankenhaus an Herzversagen, nachdem er während seiner Rede zum Naturschutzgesetz einen Schwächeanfall erlitten hatte. Der grüne Politiker wurde 59 Jahre alt.



Camille Gira wurde am 2. Juni 1958 in der Hauptstadt geboren und besuchte zwischen 1970 und 1977 das Athenäum und das Lycée Robert Schuman. Nach dem Abitur war er als Fluglotse tätig.



8 1990: Camille Gira wird als Bürgermeister von Beckerich vereidigt. LW-Archiv

um weitere Bilder zu sehen. 1990: Camille Gira wird als Bürgermeister von Beckerich vereidigt. LW-Archiv Camille Gira bei einem Kongress von "Déi Gréng" im Jahr 2005. LW-Archiv 1990 wurde Camille Gira Bürgermeister von Beckerich. Er übte dieses Amt bis zu seiner Ernennung als Staatssekretär aus. LW-Archiv Camille Gira im Jahr 2012 LW-Archiv Camille Gira war von 2008 bis 2013 Präsident des Luxemburger Handballverbandes. LW-Archiv Bei den Koalitionsverhandlungen im Jahr 2013, zusammen mit François Bausch und Sam Tanson. LW-Archiv Die Grünen mit Camille Gira haben es in die Regierung geschafft. Hier auf dem Parteikongress 2013. LW-Archiv Camille Gira wird als Staatssekretär vereidigt. LW-Archiv

Camille Gira, der seit 1993 Mitglied der Grünen war, wurde 1994 erstmals auf der Liste der Grünen im Bezirk Norden in die Abgeordnetenkammer gewählt. 1999, 2004, 2009 und 2013 wurde er wiedergewählt. Im Parlament war Camille Gira u.a. von 1999 bis 2004 und von 2007 bis 2009 Präsident der Rechnungskommission, von 2000 bis 2009 Vizepräsident der Umweltkommission, von 2004 bis 2013 Präsident der Petitionskommission sowie von 2009 bis 2013 Vizepräsident der Kommission für nachhaltige Entwicklung (Bereiche Umwelt und Raumplanung). Von 2010 bis 2013 war Camille Gira Präsident des interkommunalen Verbandes De Réidener Kanton.

Von 1982 bis 1990 war er erster Schöffe der Gemeinde Beckerich. 1990 wurde zum Bürgermeister gewählt. Er übte dieses Amt bis zu seiner Ernennung als Staatssekretär im Umweltministerium aus.