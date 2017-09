(las/dpa) - Außenminister Jean Asselborn hat sich entsetzt über das Abschneiden der AfD bei der Bundestagswahl gezeigt. „70 Jahre nach Kriegsende sitzen wieder Neonazis im Bundestag“, sagte Asselborn am Sonntagabend.

In vielen europäischen Staaten hätten Rechte in der jüngeren Vergangenheit wieder Fuß gefasst. „Wenn es in Deutschland passiert, ruft es wegen der Geschichte aber besonders Angst hervor.“ Asselborn forderte: „Alle demokratischen Parteien in Deutschland müssen nun zusammenstehen, egal ob sie in der Regierung oder der Opposition sind.“

Die Bundestagswahl wird am Wahlsonntag auch in Luxemburg rege auf Twitter diskutiert. Besonders das Resultat der rechten AfD trifft auf Unverständnis und Bedauern, über die Parteigrenzen hinweg:



#btw17 13% zevill Hass, zevill ondifferenzéiert Gedankegut, an näischt aus der Geschicht geléiert...😔 — Berger Eugène (@BergerEugene) September 24, 2017

Horror-Resultat. Ausländerfeindliche Partei 2-stellig im deutschen BT - furchterregend https://t.co/ffhezougns via @SPIEGELONLINE — Franz Fayot (@FranzFayot) September 24, 2017

Traurig dass in einem weiteren nationalem Parlament in der EU eine rechtsextreme Partei Platz nimmt #BTW17 #AFD — Laurent Mosar (@LaurentMosar) September 24, 2017

Doch auch Glückwünsche an die Schwesterparteien sind den Luxemburger Politikern wichtig. So gratuliert Premierminister Bettel der FDP. Ihr Ergebnis sei gut für Europa.



Gratulation an @fdp &@c_lindner für top Ergebnis. Liberale Werte und Überzeugungen gewinnen zunehmend an Stärke - gut für Europa!XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) September 24, 2017

Der LSAP-Fraktionschef Alex Bodry stimmt der Entscheidung der SPD zu, in die Opposition zu gehen:



Bei rund 20% der Stimmen bei dieser Konstellation ist für die SPD der konsequente Weg in die Opposition die einzig richtige Entscheidung! — Alex Bodry (@AlexBodry) September 24, 2017

Die Luxemburger Grünen freut das Ergebnis ihrer deutschen Freunde. Die Grünen haben leicht zugewonnen, trotz "schwieriger Bedingungen", wie etwa Christian Kmiotek, Präsident von déi gréng, betont.



Gratulatioun an @GoeringEckardt @cem_oezdemir für dieses Resultat von @Die_Gruenen angesichts des extrem schwierigen Wahlkampfes — Francois Bausch (@fbausch) September 24, 2017

Ihr, @Die_Gruenen , habt unter den schwierigsten Bedingungen alles gegeben. Glückwunsch von den Luxemburger Grünen @deigreng — Christian KMIOTEK (@KmiotekC) September 24, 2017