Die beiden Autoren Gilles Roth und Léon Gloden sind überzeugt: Wer heute mehr Demokratie wagen will, muss mehr Beteiligung zulassen.

Politik 5 Min.

Analyse und Meinung

Bürgerbeteiligung: Es darf ruhig ein bisschen mehr sein

Die beiden Autoren Gilles Roth und Léon Gloden sind überzeugt: Wer heute mehr Demokratie wagen will, muss mehr Beteiligung zulassen.

Von Gilles Roth und Léon Gloden *



„Wir wollen mehr Demokratie wagen.“ Der Satz aus der Regierungserklärung von Willy Brandt aus dem Jahr 1969 ist in die Geschichte eingegangen. Jeder Bürger müsse die Möglichkeit haben, an der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken, so die Überzeugung des damaligen Bundeskanzlers.

So geht Bürgerbeteiligung in Luxemburg Mit der Einbindung der Bürger sollen die Defizite der repräsentativen Demokratie gelindert werden. Doch was ist hierzulande konkret möglich?

Die Idee, die Brandt vor dem Hintergrund der Studentenproteste lancierte, traf auf fruchtbaren Boden. Seither ist viel passiert, und der Prozess dauert bis heute an. Ging es Brandt vor mehr als 50 Jahren lediglich um die „ständige Fühlungnahme mit den repräsentativen Gruppen unseres Volkes“ und „eine umfassende Unterrichtung über die Regierungspolitik“, so ist es heute mit dem Austausch und der Information längst nicht mehr getan. Die Bürger wollen aktiv mitreden und mitgestalten, und das nicht nur alle fünf beziehungsweise sechs Jahre an der Wahlurne.

Die Bürgerbeteiligung ist ein dynamischer Prozess. Sie passt sich an die gesellschaftlichen Herausforderungen an und entwickelt sich kontinuierlich weiter. Wer heute mehr Demokratie wagen will, muss mehr Beteiligung zulassen. Dazu steht die CSV.

Der Gesetzgeber hat das Sagen

Die Bürgerbeteiligung kann aber nicht das Parlament oder den Gemeinderat ersetzen. Denn die Diskussion um die Partizipation der Bürger ist grundsätzlicher Natur, berührt sie doch unser Demokratieverständnis als solches. Folglich muss sie sich in unserem verfassungsrechtlichen Rahmen bewegen und den Regeln unserer Staatsform, der parlamentarischen Demokratie, gerecht werden.

Konkret bedeutet dies, dass auf nationaler Ebene das Parlament, also die in freien Wahlen gewählten Abgeordneten, im Namen des Volkes handelt: „La Chambre des Députés représente le pays. Elle exerce le pouvoir législatif. Elle contrôle l’action du Gouvernement“, heißt es in Artikel 62 der neuen Verfassung, die am 1. Juli in Kraft treten wird. Die Entscheidungsgewalt liegt beim Gesetzgeber! In den Kommunen werden die Bürger von den gewählten Gemeinderäten vertreten. Ob national oder kommunal: Freie Wahlen sind und bleiben der wichtigste Akt einer parlamentarischen Demokratie.

Die Beteiligung der Bürger am politischen Prozess stellt einen Mehrwert dar, der zu mehr Demokratie führt.

Die Beteiligung der Bürger am politischen Prozess stellt einen Mehrwert dar, der zu mehr Demokratie führt. Wenn dies gelingen soll, müssen sich die gewählten Volksvertreter allerdings auf die Vorschläge der Bürger einlassen, ihre Ideen bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen, und gegebenenfalls umsetzen. Eine moderne Demokratie ist ein permanenter Prozess der Partizipation.

Bestehende Instrumente der Partizipation

Eine neue Erfindung ist die Bürgerbeteiligung nicht, ist sie doch seit langem fester Bestandteil unseres Rechtssystems. Das beste Beispiel ist das Referendum, das in Luxemburg zum ersten Mal 1919 angewandt wurde, als die Wähler unter anderem über die Staatsform entscheiden konnten. Allerdings sind wir in der Vergangenheit recht sparsam mit dem in der Verfassung verankerten Instrument der Volksbefragung umgegangen. Luxemburg hat im Gegensatz etwa zur Schweiz, wo die Bürger regelmäßig zu allen möglichen Fragen um ihre Meinung gefragt werden, keine Referendumskultur. Wir fremdeln auch deshalb mit dem Referendum, weil neben der eigentlichen Fragestellung stets andere, ungestellte politische Fragen mitschwingen und die Entscheidung der Bürger beeinflussen. Als CSV sind wir allerdings vom Potenzial der Volksbefragung überzeugt. Vor allem auf kommunalem Plan, wo es oft um ganz praktische Anliegen der Bürger geht, können Referenden unkompliziert und direkt zu einer besseren Einbindung führen.

Wir fremdeln auch deshalb mit dem Referendum, weil neben der eigentlichen Fragestellung stets andere, ungestellte politische Fragen mitschwingen und die Entscheidung der Bürger beeinflussen.

Mit der sogenannten „initiative populaire“ schafft die neue Verfassung ein zusätzliches, sehr machtvolles Instrument der Bürgerbeteiligung. Wenn sich mindestens 125 Wähler zusammentun, können sie einen Gesetzvorschlag einbringen, vorausgesetzt sie werden bei ihrem Vorhaben von mindestens 12.500 Wählern unterstützt. Das Parlament muss dann in einer öffentlichen Sitzung entscheiden, ob der Gesetzvorschlag auf den Instanzenweg geschickt wird oder nicht.

Auch die immer beliebter werdenden Petitionen erlauben es den Bürgern, Einfluss auf das politische Geschehen zu nehmen. Unabhängig von Nationalität und Wohnort kann jeder, der älter ist als 16 Jahre, ein Thema, das ihm am Herzen liegt, zur Debatte stellen. Findet er genügend Mitstreiter - mindestens 4.500 Bürger müssen die Eingabe unterschreiben - müssen sich Parlament und Regierung mit dem Anliegen auseinandersetzen. Im Idealfall – wie bei der Forderung nach einem reduzierten Mehrwertsteuersatz auf Hygieneartikeln oder nach der kostenlosen Nutzung der Adapto-Busse – macht die Exekutive sich das Anliegen zu eigen!

Die Widrigkeiten der Realität

Man darf sich allerdings nichts vormachen. Ein Allheilmittel ist die Bürgerbeteiligung nicht. Die Partizipation ist ein schwieriger Prozess, der bisweilen an seine Grenzen stößt, und das nicht, weil er von politischer Seite behindert wird. Vielmehr scheitert die Beteiligung der Bürger oft an der Realität, beziehungsweise an der Komplexität der Materie. Beispiel Aarhus-Konvention.

Nächster Halt: Nationaler Bürgerrat Der Autor erläutert, wie wir unsere Demokratie durch mehr Beteiligung stärken können.

Um die Beteiligung der Zivilbevölkerung zu stärken, hat Luxemburg die internationale Konvention am 31. Juli 2005 ratifiziert. Sie garantiert den Bürgern in Umweltfragen den freien Zugang zu den Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an den Entscheidungsverfahren und den Zugang zu den Gerichten. Juristisch ist die Möglichkeit der Partizipation also gegeben. Doch gerade im Umweltbereich sind die Dossiers mitunter so kompliziert, dass kaum ein Bürger imstande ist, sein gesetzlich verbrieftes Recht vollständig auszuschöpfen. Die versprochene Bürgerbeteiligung bleibt folglich ein Lippenbekenntnis, es sei denn, die Verantwortlichen liefern die nötigen Informationen in verständlicher Form.

Auch die Beratungen mit den Bürgern müssen sich in einem klar definierten Rahmen, geleitet von Drittpersonen, abspielen. Die Politik muss die Vor- und Nachteile der Ideen den Bürgern mitteilen.

So wurde der Klima-Bürgerrat in Sachen Partizipation von den Widrigkeiten der Wirklichkeit ausgebremst. Die an und für sich gute Initiative blieb wegen der unzureichenden Vorbereitung seitens der Regierung, vor allem aber wegen des enormen Zeitdrucks, unter dem die Mitglieder standen, hinter den Erwartungen zurück und sorgte bei den Beteiligten, die viel Zeit und Herzblut in das Experiment investiert haben, für einigen Frust.

Es bleibt also noch Luft nach oben, wenn man die Bürgerbeteiligung ernst nimmt und neben den in der Verfassung verankerten Institutionen als komplementäres Instrument der Politikgestaltung im Sinn von mehr Demokratie etablieren will. Wir müssen diesbezüglich noch viel lernen.

Was das Parlament von partizipativer Politik hält Während drei Stunden diskutierten die Abgeordneten über die Empfehlungen des Klima-Bürgerrates. Ein bisschen Vorwahlkampf würzte die Auseinandersetzung.

Die CSV steht der partizipativen Demokratie offen gegenüber. Die Voraussetzungen müssen stimmen, sonst ist der Vorstoß von vornherein zum Scheitern verurteilt: Wer mehr Bürgerbeteiligung will, muss dafür sorgen, dass das Prozedere transparent und neutral ist und dass es nach klar definierten Regeln abläuft. Das Verfahren muss strukturiert sein und die Informationen müssen auf Fakten basieren, ausgeglichen und verständlich sein. Vor allem aber muss jeder Bürger, unabhängig von seinen Überzeugungen und seiner Staatsangehörigkeit, Zugang haben. Nur so kann sich die partizipative Demokratie entfalten und die parlamentarische Demokratie ergänzen, zum Wohl aller Bürger.

*Gilles Roth CSV-Co-Fraktionsvorsitzender und Léon Gloden ist CSV-Vize-Fraktionsvorsitzender

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.