Einblick in den Etatentwurf

Budget 2023: Perspektiven, Prognosen, Probleme

Neben dem Parlament nehmen auch Berufskammern und Staatsrat das wichtigste Gesetz des Jahres unter die Lupe. Dabei sorgt die krisenbedingte Ungewissheit für Kopfzerbrechen.

Von Michèle Gantenbein und Marc Schlammes

Mit seinem Bericht zum Etatentwurf lancierte Max Hahn (DP) den Budgetmarathon in dieser Woche. Neben dem Parlament nehmen auch Berufskammern und Staatsrat das wichtigste Gesetz des Jahres unter die Lupe.

Cour des comptes: Quadripartite statt Tripartite

Der Rechnungshof rät dazu, sich vom kurzfristigen Ansatz zu lösen, „die finanziellen Auswirkungen von Krisen durch Kreditaufnahme aufzufangen“ und fordert eine zukunftsorientierte Schuldenaufnahme, „indem der energetische, sozial-ökologische und digitale Übergang der Wirtschaft und Gesellschaft gefördert wird“.

Um diesen Übergang hinzubekommen, schlägt der Rechnungshof vor, die Tripartite in eine Quadripartite umzuwandeln und die wichtigsten Organisationen einzubeziehen, die sich für die Bekämpfung des Klimawandels einsetzen, „damit bei den Verhandlungen alle ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekte im Zusammenhang mit dem Klimawandel berücksichtigt werden“.

In politisch, wirtschaftlich und gesundheitspolitisch unsicheren Zeiten, in denen Prognosen sich kurzfristig ändern können, schlägt die Cour des comptes die Schaffung eines Prognoseausschusses vor, dessen Aufgabe darin bestehe, „die Prognosearbeiten zu koordinieren und die Steuereinnahmen für das laufende Jahr und das kommende Jahr zu prognostizieren“.

CNFP: Mangelnde Voraussicht

Der Conseil national des finances publiques (CNFP) macht sich Sorgen wegen der steigenden Staatsverschuldung, die 2026 bei 27,226 Milliarden Euro (29,5 Prozent des BIP) liegen könnte. Der Rat gibt zu bedenken, dass das Kratzen der Staatsverschuldung an der 30-Prozent-Grenze im Falle einer Verschärfung der Krise (oder einer Folgekrise) den haushaltspolitischen Handlungsspielraum einschränken könnte und dass im Jahr 2027 die Gefahr besteht, dass die Schuldenquote von 30 Prozent des BIP überschritten wird.

Laut den makroökonomischen und budgetären Prognosen im mehrjährigen Staatshaushalt würden die öffentlichen Finanzen nicht mehr mit der Regel für die Einhaltung des mittelfristigen Ziels für den strukturellen Saldo (OMT) im Jahr 2024 übereinstimmen, bemängelt der CNFP, und bedauert, dass für die Jahre 2025 und 2026 kein haushaltspolitischer Anpassungspfad vorgesehen ist.

Sorgen bereitet dem CNFP auch die erwartete Verschlechterung des Sozialversicherungssaldos (von 1,2 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 679 Millionen Euro im Jahr 2026). Er sei ein zentrales Element für die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen.

IDEA: Staat kann und soll mehr tun

Die Denkfabrik IDEA schlägt Änderungen am Gesetzentwurf in den Bereichen Energie, Wohnen, Stärkung der Kaufkraft und Wettbewerbsfähigkeit vor. Im Bereich Energie schlägt IDEA vor, beim Energiepreisdeckel eine Obergrenze zu definieren, ab der nicht mehr subventioniert wird, um einen Sparanreiz zu schaffen. Dieser Mechanismus sollte aus Gerechtigkeitsgründen alle Energiequellen berücksichtigen.

Im Wohnungsbauwesen schlägt IDEA vor, die Eintragungsgebühren („droits d'enregistrement“) zu senken und ein Wohngeld für Hausbesitzer einzuführen, die wegen der steigenden Kreditzinsen in finanziellen Schwierigkeiten sind. Zur Stärkung der Kaufkraft sollte der Höchstwert für Essensgutscheine an die allgemeine Preisentwicklung angepasst und auf zwischen fünf und 15 Euro angehoben werden.

Zur Unterstützung von Kleinunternehmen schlägt IDEA eine Aufwertung der Freibeträge vor, die zur Senkung der kommunalen Gewerbesteuer (ICC) vorgesehen sind. Die Freibeträge seien seit 20 Jahren bei 17.500 Euro für Körperschaften und 40.000 Euro für Personengesellschaften und Einzelunternehmen eingefroren und sollten auf 20.200 Euro beziehungsweise 46.200 Euro angehoben werden.

CHFEP sieht Lage der Staatsfinanzen entspannter

Die Staatsbeamtenkammer (CHFEP) mahnt zu budgetärer Vorsicht, hält aber die hohen Investitionen in die Zukunft des Landes und den damit verbundenen vorübergehenden Anstieg der Staatsverschuldung für gerechtfertigt. Die Kammer beanstandet aber, dass die Anstrengungen zur Schaffung von erschwinglichem Wohnraum sowie zur Stärkung der Kaufkraft der Haushalte unzureichend seien.

Momentan sei zwar keine perfekte Ausgangssituation für eine grundlegende Steuerreform. Dennoch spreche angesichts der recht günstigen Entwicklung der öffentlichen Finanzen nichts dagegen, schrittweise vorzugehen „und bereits jetzt eine Anpassung der Steuertarife an die Lebenshaltungskosten vorzunehmen, zumindest teilweise“. Die CHFEP gibt zu bedenken, dass die Regierung ja auch nicht vor hohen Investitionen im Verteidigungsbereich zurückschrecke.

Staatsrat für nationale Budgetnorm

Der Staatsrat mahnt eine vorsichtige Haushaltsplanung an, umso mehr, als sich die Aussichten vom Frühherbst, als der Etatentwurf für 2023 aufgestellt wurde, verdüstert haben und in manchen europäischen Ländern mittlerweile das Risiko einer Rezession besteht. Das dem Budgetentwurf zugrunde liegende Szenario ging für 2023 von einer Inflation von 2,8 Prozent und einem Wachstum von zwei Prozent aus; in seiner jüngsten „note de conjoncture“ prognostizierte der Statec 3,4 Prozent Inflation und 1,5 Prozent Wachstum für das kommende Jahr.

Konkret erwartet sich der Staatsrat diese Vorsicht beim Umgang mit den laufenden Kosten, die sich an der Entwicklung von Inflation und Wachstum orientieren müsse. Der Anstieg um 15,3 Prozent im Vergleich zum Haushalt 2022 betrachtet die Hohe Körperschaft mit einem kritischen Blick und plädiert, wie in den 70er-Krisenjahren, für eine nationale Budgetnorm, um die Ausgaben beim Zentralstaat im Griff zu behalten.

Das Gutachten des Staatsrates geht auch auf die Schuldenentwicklung ein. Krisenbedingt wurden in den Jahren 2020 bis 2022 Darlehen über rund 6,6 Milliarden Euro aufgenommen; weitere 2,65 Milliarden sind für 2023 vorgesehen, sodass der Schuldenstand auf 26,3 Prozent anwächst.

Chambre de commerce: Vorhersehbarkeit für Betriebe

Die Chambre de commerce greift unter anderem drei Punkte auf, die die Wirtschaft direkt betreffen. In Anbetracht der anhaltenden Energiekrise, und gekoppelt an die Klimaherausforderung plädiert die Berufskammer über die getroffenen Tripartite-Maßnahmen hinaus für strukturelle Schritte, die den Betrieben Vorhersehbarkeit gewährleisten.

Die Handelskammer sorgt sich auch um qualifizierte Arbeitnehmer. Zusätzlich zu den im Etatentwurf enthaltenen steuerlichen Anreize, um Talente nach Luxemburg zu locken, erwartet sich die Chambre de commerce eine Strategie, um qualifizierte Nicht-EU-Bürger für den hiesigen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Parallel dazu müsste der Ausbildung der erforderlichen Berufsprofile ein besonderes Augenmerk gelten.

Daran gekoppelt ist die Digitalisierung und, damit einhergehend - ein Dauerbrenner der Arbeitgeber - die Vereinfachung der Prozeduren. Die Handelskammer erinnert an ihre Studie vom August dieses Jahres, der zufolge im öffentlichen Dienst durch die numerische Transition bis 2030 elf Milliarden Euro an Lohnkosten eingespart werden könnten.

Chambre des salariés: doppelte Enttäuschung

Bei der Chambre des salariés zeigt man sich in zwei Bereichen enttäuscht: Zum einen, weil Armut und soziale Ungleichheit nicht im Mittelpunkt des Etatentwurfs stehen würden, heißt es im Gutachten, das konkrete Maßnahmen von Blau-Rot-Grün vermisst, zum Beispiel zugunsten von Alleinerziehenden. Die CSL bekräftigt ihre Forderung, sämtliche Familienzulagen neu zu bewerten und, so wie bereits beim Kindergeld geschehen, an den Index zu koppeln.

Die Steuerpolitik der Regierung wertet die Arbeitnehmerkammer als Enttäuschung und ambitionslos. Zumindest die Anpassung der Steuertabellen an die Inflation hätte sich die CSL erwartet.

Chambre des métiers: Klimapakt für Betriebe begrüßt

Demgegenüber ist die Chambre des métiers der Ansicht, dass eine große Steuerreform in Anbetracht der krisenbedingten Ungewissheiten derzeit nicht angebracht sei. Die Inflationsbereinigung der Steuertabellen hätte zudem nur wenig Einfluss auf die Kaufkraft.

Im Wohnungsbau, einem wichtigen Pfeiler des Handwerks, erwartet sich die Berufskammer eine stärkere Einbindung privater Akteure und Initiativen. Als positiv erachtet die Chambre des métiers die Initiativen zur Förderung der energetischen Transition, inklusive des Klimapaktes für Klein- und Mittelbetriebe.

Viele Sorgenfalten beim Syvicol

Beim Blick durch die kommunale Brille machen sich die Syvicol-Verantwortlichen gleich an mehreren Stellen Sorgen. So bekräftigt der Dachverband der Gemeinden, dass das jüngste Tripartite-Abkommen keine Unterstützung für die Kommunen vorsieht, um der Entwicklung der Energiepreise entgegenzuwirken. Um ihre Mehrkosten zu decken, würden die Gemeinden früher oder später ihre Gebühren erhöhen, was wiederum die Bürger und Betriebe belasten werde, gibt der Syvicol zu bedenken.

Bedauern tun die Gemeindemütter und -väter auch, dass eine Anpassung der Zuschüsse beim Bau von Bildungs- und Betreuungseinrichtungen weiterhin auf sich warten lasse. Die entsprechenden Subsidien seien seit zwei Jahrzehnten nicht überarbeitet worden, dabei hätten sich die Baukosten in der Zeit quasi verdoppelt, insbesondere seit der Rohstoffverknappung in den vergangenen Monaten.

Zufrieden ist man beim Syvicol, dass die Sozialämter personell verstärkt werden sollen; Premierminister Xavier Bettel und seine Finanzministerin Yuriko Backes (beide DP) haben im Oktober eine Verdoppelung angekündigt. Beim Dachverband der Gemeinden plädiert man zudem dafür, dass bei der Verstärkung der Sozialämter ein besonderes Augenmerk auf die sozialen Brennpunkte gelegt werde.

