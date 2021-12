Das Parlament nimmt den Haushalt für das Jahr 2022 mit den Stimmen von DP, LSAP und Grünen an. Die Opposition votiert dagegen.

Haushaltsdebatten

Budget 2022 angenommen

Danielle SCHUMACHER Das Parlament nimmt den Haushalt für das Jahr 2022 mit den Stimmen von DP, LSAP und Grünen an. Die Opposition votiert dagegen.

„Es gehört zu den Spielregeln jeder Haushaltsdebatte, dass die Opposition das Budget ablehnt“, so Finanzminister Pierre Gramegna am Donnerstag in seiner Stellungnahme zu den Haushaltsdebatten im Parlament. Und dementsprechend fiel am Ende dann auch das Votum aus: Die Abgeordneten von DP, LSAP und Grünen stimmten für das Budgetgesetz, die Opposition votierte geschlossen dagegen.

Von politischem Stillstand bis "e gudde Cru" Die Mehrheitsparteien sprechen von einem zukunftsweisenden Staatshaushalt, die Opposition von politischem Stillstand und blau-rot-grünem Marketing.

Das Budget für das kommende Jahr sieht Ausgaben von 22,21 Milliarden Euro vor. Dem stehen Einnahmen von 21,88 Milliarden Euro gegenüber, das macht ein Defizit von 330 Millionen Euro. Die Staatsschulden beziffern sich auf 26,6 Prozent des BIP.





