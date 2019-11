Die Handelskammer macht sich Sorgen um die langfristige Entwicklung bei den Staatsfinanzen. Die aktuelle Haushaltssituation sei aber gut, betont Direktor Carlo Thelen.

Budget 2020: Heute hui, morgen pfui

Danielle SCHUMACHER Die Handelskammer macht sich Sorgen um die langfristige Entwicklung bei den Staatsfinanzen. Die aktuelle Haushaltssituation sei aber gut, betont Direktor Carlo Thelen.

"Die aktuelle Situation ist gut", erklärt Carlo Thelen, Direktor der Handelskammer, am Donnerstag bei der Präsentation des Gutachtens der Chambre de Commerce zum Haushaltsgesetz. Auf die frohe Botschaft folgte allerdings unverzüglich ein großes Aber. Bei der Handelskammer ist man nämlich stärker an der langfristigen Entwicklung interessiert. Und die bereitet Carlo Thelen Sorgen.



Die Situation in Luxemburg sei nur deshalb so gut, weil die Politik seit Jahren fast ausschließlich auf Wachstum setze, betonte der Direktor der Handelskammer gleich mehrfach. "Wir können auch in der Zukunft nicht auf Wachstum verzichten. Das geht nicht. Doch wir brauchen ein Wirtschaftswachstum, das nachhaltig ausgerichtet ist", so Thelens zentrale Botschaft.



Wie genau dieses nachhaltige oder qualitative Wirtschaftswachstum aussehen soll und welche praktischen Maßnahmen man konkret ergreifen muss, um einen Wandel herbeizuführen, vermochte der Direktor den Chambre de Commerce nicht zu sagen. Allerdings zeigte er einige Pisten auf. "Wir müssen effizienter werden. Die Produktivität muss steigen", so seine Botschaft. Anstatt immer mehr Arbeitnehmer ins Land zu holen, will die Handelskammer eher in die Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten investieren. Zudem muss der Bereich Innovation gestärkt werden. Vor allem aber setzt man bei der Handelskammer auf die Digitalisierung.



Insgesamt wünscht man sich bei der Handelskammer, dass wieder neuer Schwung in den Rifkin-Prozess kommt. Vieles von dem, was damals nach der Wachstumsdebatte zurückbehalten worden war, habe bis heute seine Gültigkeit. Nur sei der Prozess mit den Jahren etwas ins Stocken gekommen, deshalb müsse man ihn neu lancieren, so die Forderung.



Viele Unbekannte



Es ist aber nicht allein die Wachstumsproblematik, die den Vertretern der Handelskammer Sorgen bereitet. Dass beim Zentralstaat 2018 unter dem Strich ein Plus von immerhin 263 Millionen Euro herauskam, könne man natürlich nur begrüßen, so Carlo Thelen. Und auch im laufenden Haushaltsjahr sieht es bislang sehr gut aus.



Doch auf lange Sicht könnte sich die Situation verschlechtern, so die Befürchtung. In ihrer mehrjährigen Haushaltsplanung für die Jahre 2020 bis 2023 geht auch die Regierung für die Zeit nach 2020 von einem Defizit von etwa 640 Millionen Euro aus, und dies bei einer voraussichtlich weiterhin guten Konjunktur. Die Handelskammer macht zwei hausgemachte Unsicherheitsfaktoren aus. Noch weiß niemand, wie viel die angekündigte Steuerreform kosten wird und auch die Auswirkungen des Klimapakets kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht chiffrieren.



Hinzu kommen die Unwägbarkeiten der internationalen Politik. Bei ihrer mehrjährigen Haushaltsplanung geht die Regierung von einem durchschnittlichen Wachstum von 2,8 Prozent aus. Dieses Wachstum könnte allerdings schnell zur Illusion werden. Denn der Handelskrieg zwischen den USA und China könnte sich negativ auf die sehr offene luxemburgische Wirtschaft auswirken, gibt Carlo Thelen zu bedenken.



Ausgaben langfristig fest verbucht



Geht es nach dem Willen der Regierung, soll der Anstieg bei den Ausgaben weiter abgebremst werden. Doch Carlo Thelen zeigt sich skeptisch. Denn knapp 75 Prozent der Ausgaben sind langfristig durch Gesetze fest verankert. Diese "Rigidität" macht eine Reduzierung der Ausgaben kurzfristig schwer, bis unmöglich. Zudem steigen die Ausgaben in Luxemburg nach wie vor schneller als in den Nachbarländern.



Zu den Ausgaben gehören auch die Investitionen. Dass der Staat viel investiert, wollte der Direktor der Handelskammer nicht abstreiten. Immerhin ist ein Plus von vier Prozent des BIP vorgesehen. Einmal abgesehen von Deutschland und Belgien sei das Investitionsvolumen in Luxemburg aber nicht wesentlich höher als in den anderen europäischen Ländern. "Vier Prozent sind nicht außergewöhnlich. Es könnte mehr sein", betont Carlo Thelen.



Natürlich stellt sich die Frage, wie man die zusätzlichen Investitionen finanzieren soll. Thelen schlägt vor, dass die Ausgaben "effizienter eingesetzt werden". Die Gelder, die man durch das Plus an Effizienz einspart, kann man in andere Projekte investieren, so die Überlegung der Handelskammer. Der Direktor der Chambre de Commerce schlägt deshalb die Einsetzung einer Kommission für öffentliche Investitionen vor.



"Heute geht es uns noch gut, doch langfristig bekommen wir Probleme", so das Fazit von Carlo Thelen. Und genau hier liegt das Problem. "So lange es uns allen gut geht, solang wir es uns in der Komfortzone bequem machen können, ist es schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass sich etwas verändern muss." Und genau deshalb ist auch die Politik kaum bereit, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um die Finanzen wirklich nachhaltig auszurichten.