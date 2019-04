Zwei Tage dauerten die Debatten im Parlament über den Haushalt 2019. Die CSV nutzte ihre Redezeit am Donnerstagmorgen, um sechs Gesetzesvorschläge zu hinterlegen. Danach stimmten die Abgeordneten über das Haushaltsgesetz ab.

Budget 2019 verabschiedet

(mig/Bep) - Die Debatten über den Staatshaushalt folgen dem Modell 6. Das bedeutet: Die Parteien haben je nach Stärke viel Zeit, das wichtigste Gesetz des Jahres zu zerpflücken und ihren Senf dazuzugeben. Vor allem die Opposition nutzte die Gelegenheit, sich kritisch über die Finanzpolitik der Regierung auszulassen.

„Das tugendhafte Dreieck“ Der liberale Abgeordnete André Bauler wurde dieses Jahr zum Berichterstatter des wichtigsten Gesetzes des Jahres, des Haushaltsgesetzes, ernannt. Das „Luxemburger Wort“ hat sich mit ihm über die Schwerpunkte des Budgets, aber auch über die Akzente, die er persönlich gesetzt hat, unterhalten.

Am meisten Redezeit hatte die CSV. Der CSV-Abgeordnete Marc Spautz befasste sich in seiner Rede am Donnerstagmorgen vor allem mit sozialen Themen. Spautz hinterlegte zudem fünf Gesetzesvorschläge sowie sieben Motionen. Dabei ging es unter anderem um den Ausbau des Elternurlaubs, eine kostenlose Hausaufgabenhilfe in der Grundschule, den Ausbau der Telearbeit, die sofortige und automatische Anpassung des Kindergeldes an den Index sowie eine steuerliche Unterstützung für betriebliche Betreuungsstrukturen.

Der Gesetzentwurf 7450 zum Budget 2019 und der Gesetzentwurf 7451 zum mehrjährigen Haushalt wurden mit 31 Ja-Stimmen gegen 29 Nein-Stimmen angenommen.