Budget 2019: Meister der Zahlen

Der Bugdet-Berichterstatter genießt bei seiner Analyse des Haushaltentwurfes einen besonderen gestalterischen Freiraum und darf persönliche Akzente setzen. Der diesjährige Berichterstatter André Bauler wird sich ganz auf die Digitalisierung konzentrieren.

Budgetberichterstatter zu sein ist etwas Besonderes. Da es nur einen Haushaltsentwurf pro Jahr gibt, kommt in jeder Legislatur diese prestigeträchtige Aufgabe nur fünf Abgeordneten zuteil. Der Berichterstatter stammt immer aus einer der Mehrheitsparteien. Sie wechseln sich jedes Jahr ab, die Größte fängt an. So auch in der aktuellen Legislaturperiode. Mit André Bauler als Rapporteur macht die DP den Anfang.



Der Haushaltsberichterstatter genießt gestalterische Freiheit ...