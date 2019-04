Britisches Unterhaus stimmt erneut über Brexit-Alternativen ab

Täglich grüßt das Murmeltier. Am Montagabend stellen sich die Abgeordneten erneut einer unverbindlichen Abstimmung.

(dpa/SC) - Ein neuer Tag, eine neue Abstimmung im britischen Unterhaus. Nachdem die ersten sogenannten "indicative votes", unverbindliche Abstimmungen, erst am letzten Mittwoch stattfanden und Premierministerin Theresa May die parlamentarischen Abgeordneten am Freitag ein drittes Mal über ihren EU-Austrittsvertrag abstimmen ließ, wird auch am Montagabend wieder über die Zukunft Großbritanniens in Westminster abgestimmt.

Einig waren sich die britischen Abgeordneten bisher eigentlich nur über Eines - man ist sich generell uneinig ...