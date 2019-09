Brexit-Treffen in Luxemburg: Außer Spesen nix gewesen

Am Ende des Kurzbesuchs von Boris Johnson in Luxemburg bleibt die Frage: Wieso hat man sich überhaupt getroffen?

Eine klare Ansage: „Stop speaking“, so Bettel nach der Unterredung mit Johnson. Sprich: Vorschläge müssen auf den Tisch und nicht nur kernige Aussagen, die beim Verhandlungspartner in Brüssel lediglich Verwirrung stiften. Denn am Ende seines Kurzbesuchs bleibt die Frage: Wieso hat man sich eigentlich getroffen?

Sowohl die EU als auch Johnson beharren auf ihren jeweiligen Positionen ...