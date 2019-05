Premierministerin Theresa May suchte die Hilfe der Labour-Opposition, um ihren Brexit-Deal durch das britische Parlament zu bringen. Das Vorhaben ist nun endgültig fehlgeschlagen.

Brexit: Gespräche zwischen Regierung und Labour gescheitert

(dpa/AFP/jt) - Labour-Chef Jeremy Corbyn hat die Gespräche zwischen der britischen Regierung und der Opposition über einen Kompromiss im Brexit-Streit für gescheitert erklärt. Das sagte Corbyn der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge am Freitag in London.

Die Diskussionen seien wegen der "wachsenden Schwäche und Instabilität" der konservativen Regierung "so weitreichend wie möglich" geführt worden, schrieb Corbyn er in einem Brief an die britische Premierministerin Theresa May, die unterdessen von ihrer eigenen Partei zum Rücktritt als Chefin der Konservativen gedrängt wird.