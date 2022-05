Das Parlament debattierte am Mittwoch über den Sinn und Zweck von Gefängnisstrafen und über Alternativen, die es gibt, die aber kaum genutzt werden.

Alternative Strafen

„Brauchen fast nie ein Gefängnis“

Michèle GANTENBEIN Das Parlament debattierte am Mittwoch über den Sinn und Zweck von Gefängnisstrafen und über Alternativen, die es gibt, die aber kaum genutzt werden.

Ist eine Gesellschaft ohne Gefängnisse denkbar? Das vielleicht nicht, aber die Anwendung von Gefängnisstrafen muss überdacht und durch Alternativen ersetzt werden. Darüber waren sich alle Abgeordneten am Mittwoch im Parlament einig.

Diese Alternativen gibt es: Bewährungsstrafen, Aussetzen des Urteils, Hafturlaub, offener Vollzug, gemeinnützige Arbeit, elektronische Fußfessel oder der Täter-Opfer-Ausgleich.

Es war der LSAP-Abgeordnete Dan Biancalana, der eine Interpellation über alternative Strafformen angefragt hatte. Er legte anhand von Zahlen dar, dass der Rückgriff auf alternative Maßnahmen eher rückläufig ist, obwohl sie vom Gesetzgeber erwünscht sind. Letzten Endes aber sind es die Richter, die entscheiden, auf welche Maßnahmen sie zurückgreifen. „Wir brauchen keine neuen Alternativen, sondern sollten die bestehenden dort nutzen, wo man sie nutzen kann“, so Biancalana.

Elektronische Fußfessel

Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng) teilte diese Einschätzung. Auch sie sprach sich für eine stärkere Anwendung alternativer Strafformen aus, hatte aber eine Erklärung, warum das nicht in dem Maße der Fall ist, wie man das erwarten oder wünschen könnte.

Von den 581 Häftlingen in Schrassig hat etwas mehr als die Hälfte ihren Wohnsitz im Ausland. Das erschwert die Anwendung von alternativen Formen, maßgeblich auch die Anwendung der elektronischen Fußfessel. Derzeit stehen lediglich zehn Personen unter elektronisch überwachtem Hausarrest, eine Maßnahme, die Tanson zufolge künftig auch gegen häusliche Gewalt eingesetzt werden soll. Sie werde weiter daran arbeiten, den Rückgriff auf alternative Formen, vor allem auf die elektronische Fußfessel, zu fördern.

Biancalana forderte seinerseits, stärker auf die Fußfessel zurückzugreifen, zumal 42 Prozent aller Gefängnisstrafen kleinere Strafen (bis zu drei Jahre) seien und die Fußfessel sich gerade in diesen Fällen besonders eigne.

Alle Abgeordneten waren sich einig in der Feststellung, dass ein Paradigmenwechsel im Strafvollzug stattfinden müsse, weil Gefängnisaufenthalte nicht vor Rückfällen schützen – 30 Prozent der Insassen in Schrassig sind Wiederholungstäter –, sie sogar Schaden anrichten und Leben zerstören, so der grüne Sprecher Charles Margue. Er zitierte den früheren deutschen Gefängnisdirektor Thomas Galli, der sich seit Jahren mit dem Thema befasst und für sinnvollere Strafen plädiert.

Beispiel Niederlande

Ein Land, in dem diese Praxis längst Einzug gehalten hat, sind unter anderem die Niederlande. Das Land habe sein Strafvollzugssystem radikal umgekrempelt und die Zahl der Häftlinge in zehn Jahren halbiert und einen Teil der Haftanstalten geschlossen, so Margue. „Das Erfolgsrezept ist einfach: Sie haben massiv auf Alternativen gesetzt, die Prozeduren beschleunigt und auf eine großzügige Auslegung des Prinzips der Opportunität der Strafverfolgung gesetzt“, so Margue.

Darüber hinaus setze das Land auf Programme für Jugendliche, „die darauf ausgerichtet sind, Jugendliche aus dem Gefängnis herauszuhalten“. Das Wegsperren dürfe nur das letzte Mittel sein.

Roy Reding (ADR) sah das ganz genau so. In Anbetracht der Delikte und Verbrechen, die begangen werden, stellte Reding fest: „Wir brauchen fast nie ein Gefängnis. Es ist die restaurative und transformative Justiz, die greifen muss. Wir brauchen Reduzierung von Leid, Zukunftsorientierung und am Ende des Prozesses eine gewisse Zufriedenheit auf beiden Seiten, also beim Opfer und Täter.“

CSV-Sprecher Léon Gloden forderte – wie Dan Biancalana – die Regierung dazu auf, enger mit der Wissenschaft zusammenzuarbeiten, die alternativen Maßnahmen zu evaluieren und festzulegen, in welchen Fällen welche Maßnahmen angewandt werden können. Die CSV plädierte auch für die Sicherheitsverwahrung, Sam Tanson war dafür aber nicht zu erwärmen.

Auch für Nathalie Oberweis (Déi Lénk) sind Gefängnisstrafen nicht das geeignete Mittel. Bei Drogendelikten hält sie das Gefängnis je nach Fall sogar für kontraproduktiv. „Das Gefängnis ändert nichts am Konsum und am Handel, sondern macht den Täter noch verwundbarer und verleitet zu Wiederholungstaten“, so Oberweis.

Geht es nach Marc Goergen (Piraten), müssen aus Gefängnissen Bürgerentwicklungszentren werden, „damit die Häftlinge eine zweite Chance fürs Leben bekommen“.

