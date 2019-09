Der britische Premierminister wird sich am Montag mit Xavier Bettel und Jean-Claude Juncker treffen.

Boris Johnson zu Besuch in Luxemburg

(dpa) - Der britische Premierminister Boris Johnson wird am Montag in Luxemburg mit dem EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker sprechen. Junckers Sprecherin Mina Andreeva teilte am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit, es sei ein Arbeitsessen am Mittag geplant. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht.

Wie die Regierung am Freitagmittag mitteilte, wird sich der britische Premierminister Boris Johnson an dem Tag ebenfalls mit dem luxemburgischen Premierminister Xavier Bettel treffen. Auch hier wird das Hauptthema der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU sein. Im Anschluss werde es gegen 15 Uhr eine Pressekonferenz geben.



🇪🇺🇬🇧 @JunckerEU will have a working lunch with @BorisJohnson on Monday, 16 September, in Luxembourg. — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) September 13, 2019

Ende August betonte der scheidende EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker seine Bereitschaft zu Gesprächen mit Johnson, sollten aus Großbritannien konkrete, neue Lösungsvorschläge kommen. Neue Vorschläge müssten allerdings mit dem bereits ausgehandelten Austrittsvertrag vereinbar sein.

Juncker: EU wird alles zur Vermeidung eines No-Deal-Brexits tun Im Brexit-Streit betont EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker die Bereitschaft zum Gespräch.

Die Europäische Union werde alles tun, um einen ungeregelten Austritt Großbritanniens zu vermeiden, erklärte eine Sprecherin damals nach einem Telefonat Junckers mit dem britischen Premierminister Boris Johnson.

Johnson will den im britischen Unterhaus mehrfach gescheiterten Austrittsvertrag ändern und vor allem die vorgesehene Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland, den sogenannten Backstop, streichen. Die EU hat dies stets abgelehnt, weil sie Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland auch nach dem Brexit unbedingt vermeiden will. Wird keine Einigung gefunden, will Johnson am 31. Oktober notfalls einen Brexit ohne Vertrag.



David Sassoli bei einer Pressekonferenz zum Thema Brexit am Donnerstag. Foto: AFP

EU-Parlamentspräsident David Sassoli hatte am Donnerstag gesagt, Johnsons Regierung habe bislang keinen neuen Vorschlag für die Modalitäten des Austritts aus der Europäischen Union gemacht. „Bis jetzt hat Großbritannien keine Alternativen vorgeschlagen, nichts, was rechtlich glaubwürdig und funktionsfähig wäre“, sagte Sassoli weiter.

Juncker: Austrittsvertrag wird nicht wieder aufgemacht"

Jean-Claude Juncker hat den geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU als „Höhepunkt einer kontinentalen Tragödie“ und als „ahistorisch“ bezeichnet. Er sei der Problemlage, die es in Europa gebe, nicht angemessen, sagte Juncker in einem Interview des Deutschlandfunks. Die Entscheidung der Briten müsse aber respektiert werden. Juncker trifft am Montag in Luxemburg den britischen Premierminister Boris Johnson.

Der Austrittsvertrag könne nicht wieder aufgemacht werden, sagte Juncker. Es gehe nun darum, welche Vereinbarungen für die Zukunft möglich seien. Er sei nicht optimistisch, was alternative Vereinbarungen zum sogenannten Backstop angehe, sagte Juncker.

Er hoffe weiter auf Alternativvorschläge, aber, so Juncker „die Zeit wird knapp“. Ein ungeordneter Brexit werde zu einem heillosen Chaos führen, auf den Inseln wie auf dem Kontinent. Man werde Jahre brauchen, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Juncker sagte nach Angaben des Deutschlandfunks: „Wer sein Land liebt - und ich gehe doch davon aus, dass es in Großbritannien noch Patrioten gibt - der möchte seinem Land ein derartiges Schicksal nicht wünschen.