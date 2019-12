Claudine Auger starb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren. Sie spielte 1965 in Thunderball an der Seite von Sean Connery.

Politik 2

Bond-Girl Claudine Auger gestorben

Teddy JAANS Claudine Auger starb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren. Sie spielte 1965 in Thunderball an der Seite von Sean Connery.

(TJ) - Auger starb am Donnerstag "nach langer Krankheit" in Paris, so ihre Agentur. Claudine Auger interpretierte 1965 in dem Bond-Streifen Thunderball an der Seite von Sean Connery die Rolle der Dominique „Domino“ Derval. Dadurch wurde sie in Europa berühmt. Auger hatte sich damals gegen Bewerberinnen wie Raquel Welch, Faye Dunaway und Julie Christie durchsetzen können. Ihre Auftritte im schwarz-weißen Badeanzug und im Kombishort an der Seite von Agent 007 waren legendär.

Auger wurde 1941 geboren und hatte zuerst als Mannequin gearbeitet und Frankreich auf der Miss-World-Kür im Jahr 1958 vertreten.