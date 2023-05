Die Innenministerin betont, dass jedes CGDIS-Mitglied mit entsprechendem Führerschein mit Einsatzwagen fahren dürfe.

Unfall

Bofferding bestätigt "Wort"-Bericht über SAMU-Unfall

Die Innenministerin betont, dass jedes CGDIS-Mitglied mit entsprechendem Führerschein mit Einsatzwagen fahren dürfe.

(LW) - Am Ostersonntag kam es auf der Straße von Mersch nach Angelsberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein SAMU-Wagen geriet während einer Einsatzfahrt auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Wie das „Wort“ am 14. April berichtete, wurde der Unfall durch einen CGDIS-Praktikanten ohne Fahrerfahrung verursacht. Bei dem Zusammenstoß wurde eine Person schwer verletzt.

Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) bestätigt am Freitag in einer parlamentarischen Antwort an den DP-Deputierten Gusty Graas, dass der Fahrer des SAMU-Wagens zum Unfallzeitpunkt erst seit wenigen Monaten in Besitz eines Führerscheins war. Ihr lägen keine Informationen über den Unfallhergang vor, so die Ministerin. Die Klärung der Unfallursache sei Aufgabe der Strafermittler. Bofferding betonte, dass „im Prinzip“ jedes CGDIS-Mitglied mit Einsatzwagen fahren dürfe, sofern es einen entsprechenden Führerschein besitzt. Der CGDIS biete Fahrsicherheitskurse an und verfüge auch über einen Fahrsimulator.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.