Welches Schreibgerät zum Einsatz kommen soll, wenn die Wähler ihr Kreuz machen, sorgt für Gesprächsstoff - Innenministerin Bofferding klärt auf.

Kugelschreiber verpflichtend?

Bleistift-Gate: Warum die Piraten einen Wahlbetrug wittern

Florian JAVEL Welches Schreibgerät zum Einsatz kommen soll, wenn die Wähler ihr Kreuz machen, sorgt für Gesprächsstoff - Innenministerin Bofferding klärt auf.

Der Vorwurf wiegt schwer: Könnte aufgrund eines simplen Bleistiftes Wahlbetrug begangen werden? Davon geht zumindest die Piratepartei aus. In einer parlamentarischen Anfrage vom Abgeordneten Marc Goergen an Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) teilte die Partei ihre Sorge mit, dass Wahlzettel „verändert“ werden könnten. Denn füllen Wahlberechtigte den Zettel mit einem herkömmlichen Bleistift aus, besteht das Risiko, dass das Votum wegradiert werden kann, so die Piraten.

Wählerlisten sind hinterlegt Bis zum 25. April haben die Bürger Zeit, um Reklamationen und Einwände einzureichen.

Aus eben genanntem Grund wollte die Partei von der Innenministerin erfahren, ob ein Rundschreiben an die Gemeinden, und das noch vor den Kommunalwahlen im Juni, ein solches Szenario vermeiden könnte. „Und zwar mit der Anweisung, dass nur Kugelschreiber benutzt werden dürfen.“

Als daraufhin die Partei die parlamentarische Anfrage am Mittwoch in den sozialen Medien auf ihrem Twitter-Kanal zirkulieren ließ, sorgte diese sofort für Gesprächsstoff. Die Kritik an den Piraten: Mit ihrer Frage deuten sie indirekt an, Wahlbüros würden potenziell fahrlässig mit den Stimmen der Wähler umgehen - oder noch schlimmer: „Esou gin mer indirekt mat Russland an co glaichgestallt“, so ein Twitter-User.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Wahlbeobachter, Wahlgesetz - kein Grund zur Sorge

Am Donnerstag traf daraufhin die Antwort von Innenministerin Bofferding ein. Ihre Antwort: der Verweis auf die Artikel 109, 211 und 240 des Wahlgesetzes. Aus Ersterem geht hervor: Wer einen Wahlzettel fälscht, dem droht eine Gefängnisstrafe von mindestens drei Monaten bis zu maximal zwei Jahren. Heißt: Wahlzetteln fälschen lohnt sich nicht.

Da das Wahlgesetz [...] den Bleistift nicht ausschließt, ist es nicht möglich, Gemeinden per Rundschreiben über das Gegenteilige zu informieren. Innenministerin Taina Bofferding (LSAP)

Doch die eigentliche Antwort liegt viel eher im Artikel 240: „L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste."

Heißt wiederum übersetzt: Ein Rundschreiben ist nicht notwendig, denn der Bleistift wird im Wahlgesetz als gültiges Schreibmittel anerkannt, um einen Wahlzettel auszufüllen. „Zudem dürfen Kandidaten einen Wahlbeobachter für jedes Wahlbüro designieren, der beim Wahlvorgang dabei ist“, fügt die Innenministerin in ihrer Antwort hinzu.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.