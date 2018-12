Blau-rot-grüne Personalpolitik

Blau-Rot-Grün-II und seine Personalauswahl: Erst die Diskussion um Paulette Lenert und Tess Burton, dann die Diskussion um den nicht-gewählten Minister Marc Hansen. Ein Kommentar von Marc Schlammes.

Nein, es gibt kein Gesetz, das vorschreibt, dass man gewählt sein muss, um einen Regierungsposten annehmen zu dürfen. Ganz im Gegenteil: Bei Parlamentswahlen in Luxemburg werden „bloß“ 60 Parlamentarier gewählt – keine Minister, keine Staatssekretäre.

In Anbetracht dieser gesetzlichen Konstellation ist es falsch, den Regierungsverbleib von Marc Hansen (DP) in Frage zu stellen, dies mit dem Argument, dass Hansen am 14 ...