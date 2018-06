Die Debatte über die Luxemburger Sprache hat die Regierungsjahre innenpolitisch geprägt und wird, so wie es derzeit aussieht, auch zu einem zentralen Thema im Wahlkampf.

Leitartikel Politik 2 Min.

Bitterer Nachgeschmack

Marc THILL Die Debatte über die Luxemburger Sprache hat die Regierungsjahre innenpolitisch geprägt und wird, so wie es derzeit aussieht, auch zu einem zentralen Thema im Wahlkampf.

Die Debatte über die Luxemburger Sprache hat die Regierungsjahre innenpolitisch geprägt und wird, so wie es derzeit aussieht, auch zu einem zentralen Thema im Wahlkampf. Man fragt sich deshalb: Hat Luxemburg wirklich keine anderen Probleme? Sind alle Hausaufgaben gemacht, dass man sich nun unbedingt den Kopf darüber zerbrechen kann, wer wie viel Luxemburgisch wann und wo verstehen und reden muss?

„Nationbranding“, Nationalitätengesetz, Sprachenhearing, Petitionen über den Gebrauch des Luxemburgischen in Schulen und Krankenhäusern und zur Krönung des Ganzen ein Gesetz zur Promotion der Luxemburger Sprache – die Regierung hat sich in den vergangenen vier Jahren intensiv mit Nation, Identität und Sprache beschäftigt. Im Regierungsprogramm 2013 ist von all dem aber nur sehr wenig vermerkt: Das „Nationbranding“, einige vage Angaben über die Sprache als Integrationsfaktor und die Auflockerung der Dreisprachigkeit in den Schulen.

Dass sich die Minister am Ende aber mehr als ursprünglich geplant mit dem Thema Identität befassen mussten, ist dem missglückten Referendum über das Ausländerwahlrecht geschuldet. Diese Schlappe hat sich die Politik aber selbst eingebrockt. Es war ein grober Fehler, 2015 drei Fragen ans Volk zu richten, ohne zuvor eine seriöse Diskussion darüber geführt zu haben, weshalb ein Ausländerwahlrecht für das Land wichtig und richtig sein könnte. Die Rechnung kam prompt – ein dreifaches, eindeutiges Nein.



Andere Länder haben bewiesen, dass man bei heiklen Themen auch geschickter verhandeln kann. Zum Beispiel das konservative Irland. Dort hat sich das Volk nach langen und schwierigen Diskussionen in Arbeitsgruppen auf ein Abtreibungsgesetz einigen können, bei dem alle Parteien ihr Gesicht wahren konnten.



Die Politik ist mit erschreckender Sorglosigkeit in einem Minenfeld unterwegs.

In Luxemburg ging die Regierung stümperhaft vor. Das Ausländerwahlrecht wird es so bald nicht mehr auf eine Tagesordnung schaffen. Und da weiterhin nur die Hälfte der Bevölkerung wahlberechtigt ist, bleibt das Demokratiedefizit bestehen. Schlimmer aber noch: Die Regierung hat am Ende einer patriotischen und nationalistischen Protestbewegung den Weg geebnet – dieser Schuss ging definitiv nach hinten los.

Man kann das neue Sprachengesetz, über das diese Woche im Parlament debattiert wird, durchaus gut finden. Dennoch müssen sich die Handelnden den Vorwurf gefallen lassen, dass dieses Gesetz ein Kind von „Nee2015“ ist. Die Protestler, die sich mittlerweile in „Wee2050“ umbenannt haben und deren Mitglieder auf den Listen der ADR kandidieren, konnten dank ihrer Petitionen den Premierminister aus der Reserve locken und ihn vielleicht am Ende sogar vom „Ausverkauf der Luxemburger Identität“ überzeugen.

Wer nun glaubt, die Sprachendebatte sei mit dem Gesetz über die Förderung des Luxemburgischen endgültig abgehakt, der irrt. Die Politik ist weiterhin erschreckend sorglos in diesem Minenfeld unterwegs. Wahrscheinlich, um sich bei rechten Wählern anzubiedern. So zieht die Partei des Premierministers mit dem Slogan „D’Zukunft op Lëtzebuergesch“ in die Wahlen, und die Grünen stimmen sogar eine Liebeshymne an das Land an: „ ...well mer eist Land gär hunn“.



Die beiden Parteien stört es offenbar nicht, dass man ihnen damit eine sprachliche Nähe zum französischen Front National – „On est chez nous“ – oder zur deutschen AfD – „Unser Land, unsere Zukunft“ – vorwerfen kann. Die DP und Déi Gréng haben definitiv ihre Seele verkauft.