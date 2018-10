Bitte an den Sportminister

Die allzu zögerliche Umsetzung des vom COSL und dem zuständigen Ministerium ausgearbeiteten Sportkonzepts ist das beste Beispiel, dass in der heimischen Sportpolitik nicht alles Gold ist, was glänzt.

Die allzu zögerliche Umsetzung des vom COSL und dem zuständigen Ministerium ausgearbeiteten Sportkonzepts ist das beste Beispiel, dass in der heimischen Sportpolitik nicht alles Gold ist, was glänzt.

Keine Legislaturperiode, in der sich nicht darüber beklagt wird, dass es dem Sport in Luxemburg an einer Lobby fehle. Politiker jeglicher Couleur lassen sich zwar gerne an der Seite erfolgreicher Athleten knipsen, das war es dann aber auch bereits. Warum dies so ist, daran scheiden sich die Geister. Dabei sitzen im Hohen Haus auf dem Krautmarkt mehrere aktuelle oder ehemalige Verbandsvorsitzende. Premier Xavier Bettel ist gar heute noch Ehrenpräsident des Schießsportverbandes FLTAS.



Romain Schneider, der die politischen Geschicke des Luxemburger Sports während der vergangenen neun Jahre leitete, ist Teil einer Arbeitsgruppe, die in den nächsten Wochen nicht nur über Erziehung, Jugend, Hochschule oder Kultur debattiert, sondern auch über ...