Die Anzahl der Tests, die ein falsch-negatives Resultat liefern, liegt laut Gesundheitsministerin Lenert bei bis zu 20 Prozent. Falsch-positive Ergebnisse sind hingegen unwahrscheinlich.

Bis zu 20 Prozent aller Tests liefern falsch-negatives Resultat

Die Anzahl der Tests, die ein falsch-negatives Resultat liefern, liegt laut Gesundheitsministerin Lenert bei bis zu 20 Prozent. Falsch-positive Ergebnisse sind hingegen unwahrscheinlich.

(SC) - Die CSV-Abgeordnete Françoise Hetto-Gaasch wollte in einer parlamentarischen Frage an Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) wissen, wie zuverlässig die Corona-Tests sind, die in Luxemburg durchgeführt werden.

Aus der Antwort der Gesundheitsministerin geht hervor, dass die Wahrscheinlichkeit ein falsch-negatives Resultat zu erhalten, bei bis zu 20 Prozent liegt. Dadurch könnten bestehende Infektionen übersehen werden. Falsch-positive Ergebnisse sind hingegen eher unwahrscheinlich - liegt ein positives Resultat vor, kann man davon ausgehen, dass die Person auch tatsächlich an Covid-19 erkrankt ist.

Corona-Test: Wenn das Stäbchen nicht in den Rachen gelangt Manche Menschen empfinden den Rachenabstrich beim Corona-Test als unangenehm. Bisweilen verhindern Husten und Brechreiz eine korrekte Entnahme.

Die Gesundheitsministerin erklärt, dass hier primär zwei Parameter gelten: Die Sensibilität und die Spezifität der Tests. Die Spezifität bezieht sich auf die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich Gesunde, die nicht an Covid-19 leiden, im Test auch als gesund erkannt werden. Sie liegt bei allen kommerziellen Tests bei zwischen 99 und 100 Prozent. Die Ermittlung der positiven Fälle hängt jedoch maßgeblich mit der Sensibilität der Tests zusammen. Diese lässt sich durch unterschiedliche Faktoren, wie zum Beispiel die Qualität des Abstrichs oder den Zeitpunkt der Probenentnahme nach der Infektion, beeinflussen.

Die Tests, die in Luxemburg durchgeführt werden, müssen den Qualitätsbestimmungen der EU entsprechen und können nur von spezialisierten Laboren durchgeführt werden, präzisiert Lenert in ihrer Antwort.



Noch am Mittwoch hatte Prof. Dr. Ulf Nehrbass, Generaldirektor des Luxembourg Institute of Health und Koordinator der Covid-Taskforce, bei RTL erklärt, dass im Rahmen der flächendeckenden Tests keine falsch-negativen und auch keine falsch-positiven Resultate aufgetreten seien. Bei verschiedenen Infizierten sei jedoch zum Zeitpunkt des Abstrichs die Viruslast bereits so weit abgesunken gewesen, dass sie nicht mehr nachweisbar war. Einige Personen wurden auch „zu früh“ getestet - die Virusmenge war bei dieser Gruppe für einen Nachweis noch nicht ausreichend. jt

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.